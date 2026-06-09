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IMA JOŠ GODINU DANA UGOVORA

Marko Livaja prelomio: Dobio je nekoliko ponuda, a sada je odlučio gdje će igrati sljedeće sezone

Split: Hajduk i Varaždin sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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VL
Autor
Večernji.hr
09.06.2026.
u 17:19

Kako je već napunio 32 godine, jasno je kako bi ga Hajduk morao prodati ovog ljeta želi li nešto zaraditi na svojoj 'desetci'

Budućnost Marka Livaje bilo je jedno od glavnih pitanja za Hajduk na kraju prošle sezone. Kapetna bijelih ima još samo godinu dana ugovora, odnosno može besplatno otići u ljeto 2027. Kako je već napunio 32 godine, jasno je kako bi ga Hajduk morao prodati ovog ljeta želi li nešto zaraditi na svojoj 'desetci'.

Dalmatinski portal piše kako je Livaja dobio nekoliko ponuda iz inozemstva, ali on je prelomio gdje će igrati sljedeće sezone. Kapetan Hajduka odradit će posljednju sezonu, po aktualnom ugovoru, na Poljudu, a ostaje za vidjeti hoće li mu nakon toga Uprava ponuditi novi. U klubu su odlučili zadržati kostur momčadi, ali ima još nekoliko nepoznanica.

Trener Gonzalo Garcia vrlo je zanimljiv španjolskim prvoligašama, dok jednogodišnji ugovor Ante Rebića ističe 30. lipnja. Još nije poznato hoće li bivši hrvatski reprezentativac potpisati produženje. Treba vidjeti i hoće li u klub ući bogati inevstitori, o čemu se u posljednje vrijeme puno piše. Također, Rokas Pukštas i Niko Sigur vrlo lako bi mogli otići ovog ljeta, pogotovo potonji ako odigra dobar Mundijal u dresu Kanade.

U svakom slučaju, odlična vijest za navijače jest što će njihov miljenik i igrač koji je nosio Hajduk posljednjih nekoliko sezona još barem jednu sezonu ostati na Poljudu.
Ključne riječi
HNL budućnost Hajduk Marko Livaja

Komentara 4

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AK
akšud
17:27 09.06.2026.

Budimo iskreni, Livaja je bio vani i nije se iskazao, vrativši se u Hajduk, dokazao je da se ponaša kao kamenčić u cipeli, a da postoji ikakva ozbiljna ponuda iz vana, ne bi se premišljao ni trena! Nažalost, zbog svogg ponašanja, nije ni blizu iskazao kvalitete koje posjeduje! P.S.: - kako vam zvuči njegova svojevremena izjava da neće iz Hajduka, dok ne osvoji Prvenstvo?

Avatar rubinet
rubinet
17:53 09.06.2026.

Rebić je najbolji Hajdukov igrač. Imao bi mjesta i međ vatrenim Drzak,moćan. A ne mekušac poput nekih povedenih u SAD.

Avatar Arba
Arba
17:25 09.06.2026.

Marko Livaja!!!

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