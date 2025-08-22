Čuveni Hrvat u strašnoj tragediji izgubio je suprugu i tri sina: 'Svakog jutra tugujem i plačem'

Jedan od najboljih sportaša s hrvatskim korijenima je bivši boksač George Chuvalo. Rođen je u Torontu, a svoje korijene vuče iz Ljubuškog gdje mu je 2011. i otkriven kip na čije je otvorenje došao i sam Chuvalo. On je odradio 45 borbi i došao do okršaja za naslov prvaka svijeta, ali je na domaćem terenu izgubio od Terrella. Nakon toga dvaput se borio s legendarnim Muhammadom Alijem. Oba meča dobio je Muhammad Ali, ali je nakon borbe najveći boksač svih vremena rekao: 'Chuvalo je bio najtvrđi boksač s kojim sam se ikad borio. Primao je moje najbolje udarce.'

Suci su ipak bili naklonjeni Aliju, a nakon borbe Chuvalo je rekao što misli o njihovoj odluci: 'Nakon meča u kojem je pobijedio, on je krvario i završio u bolnici, a ja sam sa ženom otišao na ples. Sad, tko je tu pobjednik?'

Prvak Kanade bio je čak 21 put, a u mirovini njegov se život pretvorio u pakao, njegovu obitelj uništila je droga. Tri sina bila su ovisna o heroinu, a dva su umrla od predoziranja, dok je treći počinio samoubojstvo. Ubio se u hotelu nakon uzimanja heroina uz poruku da je to napravio kako bi se pridružio braći u raju. Poslije toga pogodila ga je nova tragedija, njegova supruga počinila je samoubojstvo.

- Teško je, nije lako. Toliko sam naviknut na tragediju, vrlo je čudna situacija, osjećam to jedno ludilo oko sebe, kao da mi to treba, kao da ne mogu bez tragedije. Toliko sam puta bio udaren, teško udaren. Nokautiran - izjavio je svojedobno upravo za Večernji list. Isto tako, njegova unuka izgubila je životnu bitku i u dobi od samo 26 godina umrla je od raka.

- Imam fotografije moje obitelji u kući u Caledonu. Svakog jutra tugujem. Nisam napravljen od kamena. Tako da plačem, jer tako se osjećam bolje - izjavio je za američke medije.