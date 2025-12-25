Velika tuga pogodila škotski nogomet: Preminuo je 'Nogometni Picasso'

S pune 72 godine preminuo je legendarni nogometaš Nottingham Foresta i škotske reprezentacije John Robertson. Bio je jedan od najboljih lijevih krila svog vremena i igrač kojeg je bivši kapetan iz Foresta John McGovern opisao kao Ryana Giggsa, samo što su mu obje noge jednako kvalitetne. Veliki Brian Clough ga je pak nazvao 'Piccassom nogometa'.

Robertson je s Forestom osvojio dva Kupa prvaka (1979. i 1980.), a u oba finala je igrao ključnu ulogu. 1979. u Münchenu Trevor Francis zabio je pobjednički pogodak protiv Malmöa nakon njegovog ubačaja, dok je godinu dana kasnije sam zabio pobjednički pogodak protiv Hamburga u Madridu.

Ukupno je za Forest odigrao preko 500 utakmica i zabio 95 pogodaka. Osvojio je i jedan naslov prvaka Engleske, UEFA Superkup, dva Liga kupa, FA Charity Shield i Anglo-škotski kup. Za reprezentaciju Škotske odigrao je 28 utakmica i zabio osam golova, a posebno se pamti pobjednički pogodak protiv Engleske na Wembleyju 1981.

We are heartbroken to announce the passing of Nottingham Forest legend and dear friend, John Robertson.



A true great of our Club and a double European Cup winner, John’s unrivalled talent, humility and unwavering devotion to Nottingham Forest will never ever be forgotten.



Our… pic.twitter.com/oE2dyDmQyu — Nottingham Forest (@NFFC) December 25, 2025

Nakon igračke karijere posvetio se trenerskoj, a najpoznatiji je kao pomoćnik Martina O'Neila. Zajedno su radili u Wycombeu, Leicesteru, Norwichu, Aston Villi i Celticu gdje su osvojili tri naslova škotskog prvaka i igrali finale Kupa Uefe.