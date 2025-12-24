Nema kraja drami u Turskoj: Uhićen predsjednik Livakovićevog kluba

Predsjednik turskog nogometnog velikana Fenerbahčea (čiji je član i hrvatski reprezentativac Dominik Livaković) Saudettin Saran uhićen je u srijedu u Istanbulu u sklopu istrage povezane s drugom javljaju turski mediji.

Sarana se tereti zbog korištenja i omogućavanja korištenja droge, priopćilo je glavno tužiteljstvo Istanbula. On je prošlog vikenda podvrgnut testu na droge, a uhićen je nakon što je stigao pozitivni nalaz. U krvi su mu pronađeni tragovi kokaina, dok u urinu i uzorcima noktiju nisu pronađene inkriminirajuće tvari.

Saran je porekao korištenje narkotika te rekao kako tvar u pitanju nikada nije ni vidio. Rekao je i kako će se testirati kod međunarodno priznatim, neovisnim institucijama te potom javno podijeliti rezultate. Žali se i na curenje informacija u slučaju iako postoji nalog o povjerljivosti te kako su neki mediji istovremeno pustili u javnost detalje koji bi trebali biti povjerljivi.

Njegov dom pretražen je u petak 19. prosinca u sklopu istrage koja je uključivala brojne osobe iz javnog života Turske poput novinara, influencera i poslovne ljude. Nešto ranije je zbog kupnje i posjedovanja narkotika uhićen urednik medija Habertürk TV Mehmet Akif Ersoy.