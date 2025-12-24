Naši Portali
NOVI SKANDAL

Nema kraja drami u Turskoj: Uhićen predsjednik Livakovićevog kluba

UEFA Europa League - SK Brann v Fenerbahce
NTB/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
24.12.2025.
u 19:03

Saran je porekao korištenje narkotika te rekao kako tvar u pitanju nikada nije ni vidio

Predsjednik turskog nogometnog velikana Fenerbahčea (čiji je član i hrvatski reprezentativac Dominik Livaković) Saudettin Saran uhićen je u srijedu u Istanbulu u sklopu istrage povezane s drugom javljaju turski mediji. 

Sarana se tereti zbog korištenja i omogućavanja korištenja droge, priopćilo je glavno tužiteljstvo Istanbula. On je prošlog vikenda podvrgnut testu na droge, a uhićen je nakon što je stigao pozitivni nalaz. U krvi su mu pronađeni tragovi kokaina, dok u urinu i uzorcima noktiju nisu pronađene inkriminirajuće tvari. 

Dalic

Saran je porekao korištenje narkotika te rekao kako tvar u pitanju nikada nije ni vidio. Rekao je i kako će se testirati kod međunarodno priznatim, neovisnim institucijama te potom javno podijeliti rezultate. Žali se i na curenje informacija u slučaju iako postoji nalog o povjerljivosti te kako su neki mediji istovremeno pustili u javnost detalje koji bi trebali biti povjerljivi.

Njegov dom pretražen je u petak 19. prosinca u sklopu istrage koja je uključivala brojne osobe iz javnog života Turske poput novinara, influencera i poslovne ljude. Nešto ranije je zbog kupnje i posjedovanja narkotika uhićen urednik medija Habertürk TV Mehmet Akif Ersoy.
Ključne riječi
uhićenje Fenerbahče Dominik Livaković

