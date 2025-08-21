Naši Portali
TUŽNE VIJESTI

Ogromna tragedija: Reprezentativac i veliki talent iz regije poginuo u strašnoj prometnoj nesreći

Pixabay
VL
Autor
Vecernji.hr
21.08.2025.
u 19:33

Prerana smrt mladog borca veliki je i bolan udarac sjevernomakedonskom sportu, koji je u njemu vidio boksača koji će ostvariti veliku karijeru.

Velika tuga i nevjerica pogodile su sjevernomakedonski sport nakon objave da je talentirani mladi boksač Edi Nasufi tragično izgubio život u prometnoj nesreći. 19-godišnji Makedonac je bio jedan od najvećih talenata u makedonskom boksu, a bio je i članom reprezentativnih selekcija svoje države.

Nasufi je od mladih dana pokazivao veliki talent, a ubrzo je njegov trud prepoznat te je Sjevernu Makedoniju predstavljao na brojnim domaćim i međunarodnim natjecanjima. Bio je članom Boksačkog kluba Struga, a povodom njegove smrti oglasio se i nogometni klub Struga...

- Izražavamo duboko saučešće obitelji i sportskim prijateljima našeg sugrađanina i sportaša, Edija Nasufija. Počivaj u miru - poručili su šokirani.

Prerana smrt Nasufija veliki je i bolan udarac makedonskom sportu, koji je u njemu vidio boksača koji će ostvariti veliku karijeru. Svojom predanošću i disciplinom zavrijedio je poštovanje svakoga, a ostat će upamćen kao talent čiji je život prerano prekinut nakon velike tragedije. 

