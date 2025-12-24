Zvijezda svjetski poznate reality-emisije mami poglede na svjetskom prvenstvu pikadu

Svjetsko prvenstvo u klasičnom pikadu polako se bliži kraju,a gledatelji ne privlače samo svjetske zvijezde već i atraktivne plesačice u Alexander Palacu. Među njima se našla i Lacey Edwards, bivša sudionica popularnog TV Showa "Love Island". Njezin put započeo je u Swindonu, gradu na jugozapadu Engleske, gdje je od malih nogu pokazivala nezaustavljivu energiju i ljubav prema plesu. Dok su se njezini vršnjaci igrali, Lacey je sate provodila u plesnoj dvorani. Formalno plesno obrazovanje brusila je u cijenjenoj školi Judith Hockaday School of Dance and Drama, instituciji koja je postavila temelje njezine tehničke izvrsnosti.

Kasnije se profesionalno usavršavala na prestižnoj Wilkes Academy, gdje talent prestaje biti dovoljan, a na scenu stupaju čelična volja i neumoljiva radna etika.

Prije nego što je njezino ime postalo poznato milijunskom auditoriju, Lacey je živjela život o kojem mnogi sanjaju. Nekoliko godina radila je kao showgirl u The Royal Palace Kirrwiller, jednoj od najpoznatijih međunarodnih glazbenih dvorana u Francuskoj. Njezin talent i profesija vodili su je diljem svijeta, od Sjedinjenih Američkih Država, preko Belgije do Njemačke.

Odluka da zakorači u nepredvidivi svijet reality televizije nije došla slučajno. Kako je sama otkrila prije ulaska, prijatelji su je dugo nagovarali da se prijavi za "Love Island", smatrajući da je njezina osobnost "savršena za to". Osjetivši da je spremna za novo poglavlje i istinsko upoznavanje nekoga, odlučila je poslušati njihov savjet. Na četrdeset deveti dan showa ispala je iz natjecanja.

Izlazak iz vile za mnoge natjecatelje označava početak nove karijere, one influencera, a Lacey Edwards nije bila iznimka. Njezina prepoznatljivost eksponencijalno je porasla, a to se najbolje očitovalo na društvenim mrežama.

Njezin Instagram profil preko noći je postao platforma na kojoj je okupila desetke tisuća pratitelja željnih uvida u njezin život nakon showa. Svoj digitalni prostor iskoristila je za spajanje dviju najvećih strasti, objavljujući zapanjujuće modeling fotografije, ali i snimke sa svojih plesnih nastupa, podsjećajući svijet da je ona prije svega umjetnica.