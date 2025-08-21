Boksačica koju optužuju da je muško ide na testiranje spola! Najveći olimpijski skandal izazi na vidjelo

Tajvanska boksačica Lin Yu-ting, jedna od dviju sportašica koje su bile u središtu rodnog spora na prošlogodišnjim Olimpijskim igrama u Parizu, neće odustati od nastupa na predstojećem Svjetskom prvenstvu u Liverpoolu, potvrdio je u četvrtak za Reuters njezin trener Tseng Tzu-chiang. Dan ranije, krovna organizacija World Boxing objavila je da će sve boksačice morati proći obvezno testiranje spola prije Svjetskog prvenstva koje se održava idućeg mjeseca, u sklopu nove politike podobnosti. Odluka dolazi nešto više od godinu dana nakon što su Lin Yu-ting i Alžirka Imane Khelif osvojile zlato u Parizu usred žestokih rasprava o njihovoj spolnoj podobnosti.

"Lin Yu-ting se upravo vratila s treninga u Južnoj Koreji i čekamo obavijest od tajvanskog upravnog tijela boksa o detaljima prijave dok se pripremamo za Svjetsko prvenstvo u boksu 2025.", rekao je Tseng. "Nije razmišljala o povlačenju s natjecanja zbog novih testova spola. Dostavit ćemo sve relevantne dokumente koje su zatražili organizatori, kao dio uobičajenih postupaka."

World Boxing, koji je dobio privremeno priznanje Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) te će nadzirati boks na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028., najavio je planove za ovakvo testiranje još u svibnju. "Politika je osmišljena kako bi se osigurala sigurnost svih sudionika i osigurali jednaki uvjeti za muškarce i žene", priopćilo je tijelo u srijedu. Testiranje će uključivati PCR metodu (bris nosa, usta, krv ili slina) radi provjere prisutnosti Y kromosoma. Uzorcima koji pripadaju muškarcima uzimaju se oni koji pokazuju prisutnost XY kromosoma, uzorcima koji pripadaju ženama smatraju se oni koji pokazuju prisutnost XX kromosoma.

Predsjednik organizacije Boris van der Vorst naglasio je: "World Boxing poštuje dostojanstvo svih pojedinaca i želi osigurati da je što inkluzivniji. Ipak, u borilačkom sportu poput boksa, imamo dužnost brinuti se o sigurnosti i konkurentnosti i poštenju, što su ključna načela koja su vodila razvoj i stvaranje ove politike."

Nadolazeće Svjetsko prvenstvo, prvo koje organizira World Boxing nakon što je zamijenio Međunarodnu boksačku asocijaciju (IBA), održat će se od 4. do 14. rujna. Za razliku od Lin, Imane Khelif je već odustala od nastupa na Svjetskom boksačkom turniru u Nizozemskoj u lipnju, ubrzo nakon što je objavljeno uvođenje testiranja spola. Ipak, 26-godišnja Alžirka, koja je više puta istaknula da je rođena kao žena, u ožujku je potvrdila da će braniti titulu na Igrama u Los Angelesu 2028. U srijedu je dodatno naglasila da se nije povukla iz sporta, demantirajući tvrdnje svog bivšeg menadžera.