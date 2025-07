Čudo iz Splita: Troje braće i sestara Butić na Svjetskom prvenstvu, ovo je neviđeno u povijesti sporta

Predstojeće singapursko Svjetsko prvenstvo u vaterpolu, koje se održava u sklopu Svjetskog prvenstva vodenih sportova, bit će vrlo posebno za jednu hrvatsku obitelj. Naime, splitska obitelj Butić imat će u Singapuru čak tri svoja predstavnica.

U sastavu momčadi svjetskih vaterpolskih prvaka igrat će Zvonimir Butić, a u reprezentaciji koja će debitirati na Svjetskom prvenstvo igrat će dvije njegove mlađe sestre Jelena i Magdalena.

- Ovo je njima prvo Svjetsko prvenstvo za seniorke i to nije mala stvar, naročito ako se sjetimo gdje je ženski vaterpolo bio prije pet-šest godina. Svaka im čast na plasmanu. Meni je već treće, prošlo je bilo jako uspješno a nadam se da će ovo biti barem slično uspješno.

Butići su svjetski raritet

Dakle, Zvone će na istom poprištu imati i svoje dvije sestre. Koliki će to za njega biti emotivni podražaj?

- Jako mi je drago za njih, znam koliko ulažu u sport, koliko se trude. No, kako ćemo boraviti u različitim hotelima, igrat ćemo u različitim danima nećemo imati baš prilike za obiteljska druženja.

Znači li to da ćete biti svedeni na WhatsApp poruke?

- Tako nekako, kao i kod kuće. A u našim slobodnim danima s pozornošću ću pratiti njihove utakmice. A nadam se da će biti prave, naročito tu prvu utakmicu protiv Japana što je njihov primarni cilj.

Butići su, vjerojatno, najvaterpolskija obitelj na svijetu. Četiri sestre i tri brata i svi se bave, ili su se bavili, vaterpolom.

- To što nas je sedam već je posebno samo po sebi a kada se još bavimo svi istim sportom to je onda stvarno veliki raritet i teško se može pronaći u svijetu. Volimo taj sport, no stariji su krenuli put neke mirovine ali će zato najmlađa sestra biti prva Hrvatica koja će zaigrati vaterpolo na jednom američkom sveučilištu. Nas četvero smo još u tome sto posto.

Tko je već izašao iz vaterpola?

- Najstariji brat Krešimir (30) je u Švicarskoj, poluamaterski, Domagoj (22) je u Zadru. Ivana (28) se sada oprostila od vaterpola, Domina (24) već godinu prije a ja sam u Jadranu kao i Megi i Jele. No, Jelena (18) ide studirati na Arizonu a Magdalena (20) ima i neke inozemne, ali i domaće, ponude pa ćemo vidjeti što će odlučiti.

Okupe li se Butići ikada u punom sastavu ili su se raspršili pa nikad svi nisu kod kuće?

- Teško se okupimo. Nedavno je bratu bio pir pa smo se tu okupili. Možda za Božić, Uskrs i slične blagdane.

Bude li tada tema vaterpolo?

- Nametne se ali minimalno. Više koristimo to vrijeme za komentiranje situacija u životu a da smo više zajedno vjerojatno bismo i više pričali o vaterpolu.

Magdalena i Jelena, ali i ostale cure, stvarno grizu. Dojam je da im je jako stalo da naprave novi iskorak u podizanju razine ženskog vaterpola u Hrvatskoj.

- Sve su sličan naraštaj, vidim da uživaju i da su dobre prijateljice. One su to prepoznale i jako se trude.

Ovaj 26-godišnji igrač splitskog Jadrana od kvalitetnog klupskog igrača prometnuo u vrlo zahvalnog reprezentativca. A svoje prvo Svjetsko prvenstvo odigrao je 2023. u Fukuoki gdje je Hrvatska bila deveta.

- Iskoristio sam priliku koja mi se ponudila i u klubu pa onda u reprezentaciji. Nakon što smo lani osvojili naslov svjetskih prvaka dobio sam puno na samopouzdanju ali i povjerenje trenera i suigrača. Ja sam to iskoristio, momčad me prihvatila i zasad to ide dobro a ja se nadam da će to ići još i bolje.

Primjetno je da i u svom klubu, trostrukom prvaku Hrvatske Jadranu, više zabija no prije.

- Kako je otišao Harkov, ja sam dobio puno više prostora. Trener Marelja mi vjeruje, daje mi priliku, i vjerujem da sam to opravdao. No, ja stvarno mislim da nisam još na svom vrhuncu nego da sam na uzlaznoj putanji.

Dešnjak tamo gdje su ljevaci

Kako je biti dešnjak na desnoj strani napada?

- Cijelu karijeru sam na toj strani. Malo je drugačiji sklop, više gledaš da budeš server. To je i naš način igre, da nam desna strana bude serverska i više obrambena a lijevo imamo odlične napadače kao što su Fatović i Bukić. To su sve golgeteri koji iskoriste i najmanju priliku, treba ih samo pronaći u pravom trenutku.

Kad u plivalištu nema ljevaka onda su dešnjaci prisiljeni na eret šuteve.

- Momčad me malo i zeza. S obzirom na to da me zovu "Z" a kako pucam stalno onda su me prozvali "Zeret". To je došlo od Rina Burića i Marka Žuvele.

Tko je u povijesti hrvatske reprezentacije imao možda i ponajbolji eret?

- Alen Bošković, naravno. Ja sam počinjao trenirati vaterpolo kada je on igrao za splitski Mornar i to sam imao prilike vidjeti. Zdeslav Vrdoljak mi je bio trener a i on je to znao pucati. Imao sam trenere koji su igrali na toj poziciji a jedan od njih je bio i Oreb.

S koliko samopouzdanja Zvone i "barakude" ulaze u ovo Svjetsko prvenstvo?

- Temelj mog samopouzdanja je ono momčadsko jer znam ako mene ne ide, ako i nisam pravi, da iza mene netko stoji. To mi daje mirnoću i u trenucima kada me ne ide. To je velika snaga hrvatske i nadam se da ćemo to iskoristiti.