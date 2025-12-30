Šibenka uvjerljivo svladala Cedevitu u Zagrebu i plasirala se na završni turnir Kupa

Ranije su plasman u četvrtfinale izborili Zadar, Cibona, Split, Dinamo Zagreb, Đakovo, DepoLink Škrljevo i Omiš.

Domaćin je otvorio utakmicu serijom 7-0, sredinom prve dionice imali su i +8 (17-9), no Šibenčani su okrenuli rezultat i prvu dionicu dobili 22-18. U drugoj četvrtini gosti su poveli s devet razlike (29-20), Cedevita se vratila, a potom i povela sa 40-37, no gosti su na odmor otišli s tri koša prednosti (46-43).

Ključnim se pokazala treća četvrtina koju je Šibenka dobila sa čak 17 razlike (26-9), pa je na ulazu u zadnju dioniu imala velikih 20 koševa prednosti (72-52). Posljednja četvrtina nije donijela bitne pomake i gosti su sasvim zasluženo izborili plasman u četvrtfinale.

Šibenku su do pobjede predvodili Lamont Golson sa 29 koševa i sedam asistencija, te Karlo Mikšić sa 20 koševa i 10 skokova. Kod domaćina istaknuo se Antonio Vranković sa 20 koševa i 14 skokova.

Bio je to njihov treći ovosezonski dvoboj ove sezone, Šibenka je prije devet dana slavila u prvenstvu sa 94-87, dok je u prvom dvoboju Cedevita slavila u Zagrebu 90-73.