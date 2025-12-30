Sjećate li ga se? Bivši igrač Rijeke asistirao je Cristianu Ronaldu za njegov prvi gol u karijeri

Neuništivi, 41-godišnji Portugalac Cristiano Ronaldo, dosegnuo je brojku od 957 pogodaka u profesionalnoj karijeri po čemu je naravno svjetski rekorder. Posljednji u nizu golova zabio je baš danas, u ligaškom remiju svog Al Nassra na gostovanju kod Al-Ettifaqa (2:2). Ronaldo je zabio za preokret u 67. minuti, 20 minuta nakon što je njegov sunarodnjak Joao Felix izjednačio na 1:1. Zanimljivo, bio je ovo prvi remi za Al Nassr, ove sezone, do sad su u prvih deset kola imali čistih deset pobjeda.

- Nije lagano, ali ja sam vrlo motiviran i pun strasti. Nije važno gdje igram, u Europi ili na Bliskom istoku. Uvijek uživam u nogometu i želim još igrati. Znate koji su moji ciljevi, osvajati trofeje i doći do tisuću pogodaka. Ako ne bude ozljeda, sigurno ću stići do brojke od tisuću golova – izjavio je Ronaldo koji je produžio ugovor s Al Nassrom do 2027. godine.

Drugoplasiran u poretku najboljih strijelaca svih vremena je Lionel Messi s 896, treći Brazilac Pele sa 762, četvrti još jedan Brazilac, Romario, sa 756, a top pet zatvara Mađar Ferenc Puskas sa 725 pogodaka.

Cristiano Ronaldo svoj je prvi pogodak postigao u dresu lisabonskog Sportinga, 7. listopada 2002. godine, u prvenstvenoj utakmici s Moreirenseom (3:0) u Lisabonu, a za nas je zanimljiv detalj kako je najboljem strijelcu svih vremena za taj debitantski pogodak asistirao jedan bivši nogometaš - Rijeke. Njegovo ime je Tonito.

Najprije o spomenutom golu: igrač s brojem 30, Tonito, na 40-ak metara od suparničkog gola finim je dodavanjem petom uposlio suigrača s brojem 28, Ronalda, a on se u nezadrživom prodoru sjurio prema golu Moreirensea i neobranjivo zatresao mrežu. U neobuzdanom slavlju 17-godišnji mladić skinuo je dres, bio je to pogodak za 2:0 za Sporting u 34. minuti, a konačnih 3:0 postavio je opet Ronaldo u 90. minuti pogotkom glavom.

To je dakle bio početak rađanja najboljeg strijelca u povijesti nogometa. A što se dogodilo s Tonitom? Taj je Španjolac iz Sportinga bio prešao u Boavistu, pa u Tenerife, a 2006. godine došao je u – Rijeku. Transfermarkt otkriva kako je za naš klub u sezoni 2006./2007. skupio 20 nastupa i postigao četiri pogotka. Najpoznatiji Tonitovi suigrači na Kantridi bili su Daniel Šarić, Kruno Rendulić, Manuel Pamić, Mihael Mikić, Nino Bule, Georgi Ivanov, Elvir Bolić, braća Sharbini..., a treneri su bili Skočić, Bračun i Kuže.