Miralem Pjanić objavom u Dubaiju šokirao mnoge: Oprostio se od igračke karijere

Miralem Pjanić, slavni bosanskohercegovački veznjak poznat po zvučnom transferu između Barcelone i Juventusa u zamjenu za Arthura Mela, objavio je povlačenje iz profesionalnog nogometa. Ovu je vijest potvrdio tijekom sudjelovanja na Svjetskom sportskom summitu održanom u Madinat Jumeirah Areni u Dubaiju, gdje je okupljenim novinarima i publici jasno poručio: "Neću više igrati. Završio sam svoju karijeru". Njegova izjava odjeknula je nogometnim svijetom, s obzirom na to da se oprašta u 35. godini života, nakon što je mjesecima bio bez kluba.

Pjanić tako zaključuje izvanrednu karijeru tijekom koje je odigrao čak 782 utakmice u profesionalnom nogometu. Posebno dubok trag ostavio je u talijanskoj Serie A, gdje je briljirao prvo u dresu Rome, a zatim i Juventusa. Upravo je sa "Starom damom" ostvario najveći klupski uspjeh, stigavši do finala Lige prvaka 2017. godine, u kojem su nažalost poraženi od Real Madrida. Tijekom godina postao je sinonim za eleganciju na sredini terena i majstorske slobodne udarce.

Njegov dolazak u Barcelonu bio je popraćen kontroverzama. On i Arthur Melo bili su glavni akteri neobične razmjene igrača, a na kraju se ispostavilo da nijedan od njih nije ispunio velika očekivanja u novom klubu. Pjanić je za katalonskog diva odigrao ukupno 30 utakmica, no nakon jedne razočaravajuće sezone, u kojoj se nije uspio nametnuti kao standardni prvotimac, poslan je na posudbu u turski Beşiktaş, gdje je pokušao oživjeti svoju karijeru.

Posljednje godine svoje profesionalne karijere bosanskohercegovački reprezentativac proveo je prvo u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a zatim je uslijedila njegova posljednja avantura u dresu moskovskog CSKA. Tamo je odigrao svoju zadnju sezonu do proteklog srpnja, a nakon nekoliko mjeseci tijekom kojih nije uspio pronaći novi angažman, odlučio je definitivno reći zbogom nogometnim terenima i objesiti kopačke o klin.