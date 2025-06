'Nisam bio prvi izbor!' Bajić progovorio o povratku i šokirao izjavom o klubu

Zoran Bajić je novi (stari) trener prve momčadi Vaterpolskog kluba Mladost. Nakon što nisu dogovorili nastavak suradnje s legendarnim Igorom Milanovićem, jer ovaj nije ostvario očekivano, čelnici Mladosti tražili su novo rješenje i pronašli ga u svom dvorištu.

Naime, kao stručnjak koji je prvi sastav vodio od 2017. do 2023., Bajić je s rezervnog položaja osvojio Superkup i Prvenstvo s vaterpolisticama kluba sa Save, i kao takav je nanovo angažiran.

– Znam da nisam bio prvi izbor, što je normalno i logično, no nadao sam se da će ponovno doći red na mene.

Bio sam i ostat ću mladostaš

Kad mu je ponuđen povratak za kormilo prve momčadi, reagirao je kao vojnik kluba.

– Uvijek sam bio i ostat ću mladostaš. To je moj rodni grad, moj klub za koji živim. Mišljenja sam da mogu dati ozbiljan dio sebe, nadam se na uzajamno zadovoljstvo.

S obzirom na neuspješnu proteklu sezonu kluba, s pet olimpijaca iz Pariza u sastavu, novi trener će biti pod pojačanim imperativom uspjeha.

– Nije to meni prvi put. Čim si trener u takvom klubu, s reputacijom u svom sportu kakvu Real ima u nogometu, tome je tako. Nije meni teško nositi to breme, nositi se s tim, jer to se nameće samo po sebi. Ako imaš kompetitivan sastav, normalno je da se od tebe očekuje borba za trofeje. Ne vidim tu nikakav problem, bit ćemo skromni, ali ratnički raspoloženi. Tražim agresivnost i borbenost, to je jedini put.

Prošle sezone očekivao se barem jedan trofej kluba sa Save, no to se nije dogodilo.

– Nije, mada je momčad bila vrlo dobra, ja bih rekao odlična, ali ne na razini ove koju ćemo imati sljedeće sezone. Ponekad se dogodi takva godina, imaš sve na papiru, bilo je primjera i u nogometu i košarci, a nije se osvajalo. Eto vam primjera Manchester Cityja. I zato je jako važno izgraditi zajedništvo, homogen sastav i polako graditi i kreirati pobjednički mentalitet.

U sezoni koja prethodi, imat će jaču momčad no što je ima njegov prethodnik, ali i što je sam imao u onih šest godina na čelu žabaca.

– To je niz klasnih igrača i rekao bih da smo pokriveni na svim pozicijama. Doduše, možda nam u rotaciji nedostaje jedan vrhunski igrač desne strane, da ga priključim Harkovu i Nagajevu, s tim da imamo sreću da u Laziću, Bašiću i Vukičeviću imamo igrače koji mogu igrati i lijevo i desno. Imam zeleno svjetlo da se dovede neko jako ime na toj desnoj strani, igrači tipa Grka Vlachopoulosa i Amerikanca Irvinga, no i ako to i ne nađemo imamo u našoj kući adekvatna rješenja.

A u klub su stigla i neka nova rješenja poput dugogodišnjeg reprezentativca Luke Lončara, ruskog reprezentativca Ivana Nagajeva te dvojice mladih hrvatskih reprezentativaca, Maura Čubranića i Viktora Tončinića.

– Da sam ja odlučivao o razvojnoj strategiji kluba, ta bih dva momka doveo godinu-dvije ranije. To su talenti na svjetskoj razini i treba im pomoći u razvoju. Vratar Čubranić će imati mentora i tutora u Franu Vićanu, a centar Tončinić imat će mogućnost rasti uz vrhunske svjetske centre kakvi su Vrlić i Lončar.

A upravo će spomenuta dvojica biti jedni od nositelja reprezentacije do 20 godina, sastava koji je lani osvojio naslov juniorskih prvaka Europe, na Svjetskom prvenstvu tog uzrasta koje će se od ove do sljedeće subote odvijati u Zagrebu. I to pod trenerskim ravnanjem upravo Zorana Bajića.

– Ne možemo bježati od uloge jednog od favorita. Prije Prvenstva Europe bili smo lovci, a sada smo postali lovina, suparnici će željeti skinuti nam skalp. Poštujemo svakoga, no ne bojimo se nikoga jer smo svjesni svoje kvalitete. Sve ćemo napraviti da osvjetlamo obraz i potvrdimo taj uspjeh od lani. Tražio sam da s pripremama krenemo sedam dana ranije i Savez mi je to odobrio tako da smo spremni. Trenirali smo u Sisku pa u Varaždinu, a sada smo u Zagrebu.

Ključ je dobiti vrsne seniore

Hrvatska će prve tri utakmice igrati u subotu (SAD), nedjelju (Crna Gora) i ponedjeljak (Mađarska) nakon čega slijedi križanje sa skupinom koju čine U-20 selekcije Grčke, Srbije, Italije i Španjolske.

– Srbija je sjajna, Grci su izvanredni, Španjolci odlični. Prvu utakmicu igramo s Amerikancima koji za vrijeme sparinga s nama nisu imali Ryana Dodda, koji je sa seniorskom reprezentacijom ali će se priključiti U-20 selekciji. Na ovakvom natjecanju odlučiti može jedna lopta, jedna sudačka odluka, jedna stativa... dakle, detalji.

Doduše, ni sam domet na ovom Prvenstvu neće biti toliko važan koliko će biti važno koliko će od tih momaka za koju godinu biti seniorski reprezentativci.

– Svrha nacionalnih selekcija mlađih kategorija je da, koliko je to moguće, izbaci što više budućih seniorskih reprezentativaca. A dogodilo se da su Tončinić, Čubranić, Šušić i Pavlić već trenirali sa seniorskom reprezentacijom.