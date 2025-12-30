Naši Portali
PODIGAO PRAŠINU

Srpska legenda lajkala je fotografiju Thompsona pa izazvala žestoke reakcije u susjedstvu

Stjepan Meleš
30.12.2025.
u 20:00

Nakon povijesnog osvajanja srebrne medalje na svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018., Rakitić je na Instagramu objavio fotografiju s upravo s Thompsonom, što je izazvalo veliku pozornost

Možda i najpopularniji hrvatski pjevač Marko Perković Thompson odavno uživa status miljenika među hrvatskim nogometašima, kako aktivnim tako i onima koji su prestali igrati. Među njima se nalazi i bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić koji je nedavno zaključio karijeru i postao pomoćnik sportskog direktora Hajduka, Gorana Vučevića.

Nakon povijesnog osvajanja srebrne medalje na svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018., Rakitić je na Instagramu objavio fotografiju s upravo s Thompsonom, što je izazvalo veliku pozornost. Fotografiju su lajkale tisuće pratitelja, a među njima se našao i tadašnji izbornik nogometne reprezentacije Srbije te bivši Rakitićev suigrač iz Schalkea, Mladen Krstajić.

Rakitić i Krstajić imaju blisko prijateljstvo još iz vremena kad su zajedno igrali u njemačkom Schalkeu, no taj potez tadašnjeg izbornika Srbije izazvao je burne reakcije u srpskoj javnosti pa se on ubrzo oglasio i objasnio svoj potez kako bi primirio uzavrelu situaciju.

– Ja Ivanove fotografije lajkam gdje god da se pojave. Tako je bilo i ovoga puta. Nisam to napravio da bih podržao Thompsona koji je otvoreno protiv Srbije i srpskog naroda. Niti sam Thompsona prepoznao na fotografiji, niti me on zanima, niti želim čuti za njega, niti bilo što slično. Tko me imalo poznaje, zna koliko volim svoju zemlju i svoj narod, a poštujem druge – poručio je Krstajić za srpski Tanjug.

