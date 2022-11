'Crveni psi' nekad su redali naslove Lige prvaka, zagrebaši ih danas moraju dobiti

Rukometaši PPD Zagreba igraju danas u Areni Zagreb (18.45) jednu od najvažnijih utakmica prvog dijela sezone u elitnoj skupini Lige prvaka. U goste im dolazi Dinamo iz Bukurešta i žele li zadržati kakve-takve izglede za ulazak u osminu finalu, zagrebaši moraju pobijediti rumunjskog prvaka.

Jasno, to neće biti lagana zadaća bez obzira na to što Dinamo ima isti broj bodova (3) kao PPD Zagreb. Baš kao i zagrebaši, Rumuinji su na svom parketu svladali Porto, ali i osvojili jako bitan bod u gostima kod Gudmea.

Dvojac Kuduz - Kukić

- Momčad bukureštanskog Dinama ljubiteljima rukometa trenutačno se možda ne čini kao veliko ime, ali je riječ o zaista sjajnoj selekciji igrača. Vrlo je to izazovan suparnik, vjerojatno i bolji od Wisle. Moramo igrati dobro i u napadu i u obrani od početka do kraja utakmice. Pobjedom bismo otišli na pet bodova što bi bilo odlično za nas u ovom dijelu sezone i dat ćemo sve od sebe da to i ostvarimo – rekao je Ivica Obrvan, trener zagrebaša.

Dinamo je pun stranaca, i to vrlo kvalitetnih. Na vratima ima Alžirca Ghedbanea, tu je sjajno ukrajinsko krilo Akimenko, na mjestu kružnog napadača igra Bohan, 2,06 metra visok Bjelorus, te sjajni Francuz Sorhaindo. U vanjskoj liniji su Nijemac Dissinger, Brazilac Da Silva, Španjolac Gurbindo, Egipćanin Zein, Čeh Kašparek, Srbin Kukić i Hrvat Kuduz.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 26.10.2022., Arena Varazdin, Varazdin - EHF Liga prvaka, skupina A, 05. kolo, RK PPD Zagreb - Orlen Wisla Plock. Konferencija za medije nakon zavrsetka utakmice. Trener PPD Zagreba Ivica Obrvan, Karpo Sirotic Photo: Slavko Midzor/PIXSELL

Imaju španjolski stručni stožer. Glavni trener im je Xavier Pascual koji je s Barcelonom osvojio 42 trofeja, triput je bio pobjednik Lige prvaka. Sportski direktor je David Barrufet koji je sedam puta bio prvak Europe s Barcelonom, s reprezentacijom Španjolske osvojio je sedam velikih medalja, ali samo jedno zlato – bio je svjetski prvak 2005. u Tunisu kada je Španjolska u finalu pobijedila Hrvatsku.

- Očekuje nas zasigurno teška i napeta utakmica s rumunjskom momčadi. Riječ je o sjajnoj momčadi prepunoj izvrsnih internacionalaca predvođenih Lazarom Kukićem i Alijem Zeinom. Nadam se da ćemo nakon Wisle nastaviti niz kvalitetnih izdanja u Ligi prvaka na domaćem terenu i da će navijači doći u što većem broju te da ćemo nakon utakmice zajedno slaviti novu pobjedu - istaknuo je Dino Slavić, vratar PPD Zagreba.

Medveščak ih pamti

U novije vrijeme nijednom nisu prošli skupinu Lige prvaka, ali su davnih dana osvojili Kup prvaka. Bilo je to u sezoni 1964./1965. kada su u finalu pobijedili zagrebački Medveščak. Godinu prije su u finalu izgubili od praške Dukle. Bilo je to vrijeme kada im je veliki suparnik bila Steaua koja je dvaput bila prvak Europe i dvaput finalist. Najveći europski uspjeh u novije vrijeme im je polufinale Kupa EHF-a 2004. u kojem su ispali porazom od Altee. Inače, klub je osnovan 1948. a njegove igrače zovu "Crveni psi".