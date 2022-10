Rukometašice rutinski protiv Slovenki, vratarke su bile raspoložene

U sklopu priprema za Europsko prvenstvo, koje počinje za osam dana, hrvatska ženska rukometna reprezentacija pobijedila je u prijateljskom susretu zatvorenog tipa jednog od domaćina, Sloveniju, 27-24 (17-10).

Hrvatska je odigrala vrlo dobru utakmicu koja može biti odličan temelj za nastavak priprema i veliko natjecanje koje slijedi. Zbog manjih problema sa stražnjom ložom Larissa Kalaus je bila pošteđena nastupa u Laškom, a u Poreču su zbog, manjih poteškoća s ozljedama, ostale Katarina Pavlović i Tena Japundža.

Jako dobro prvo poluvrijeme odigrale su hrvatske rukometašice. To posebno vrijedi za obranu. Hrvatska je otvorila susret s 4-1, a u 25. minuti je bilo već velikih 6 razlike (14-8). Do poluvremena je prednost narasla do 7 razlike (17-10).

Hrvatska je nastavila u istom ritmu i na početku drugog dijela. Tako je već nakon samo tri minute igre prednost bila devet pogodaka. Slovenija je ipak, nakon toga uspjela povezati svoje redove s novim svježim igračicama s klupe i do kraja smanjiti na konačnih 27-24 za Hrvatsku.

Tri hrvatske vratarke ukupno su imale 14 obrana. Po šest pogodaka dale su Paula Posavec i Valentina Blažević. Pet je dodala Kristina Prkačin. Kod Slovenije je najbolja bila Nina Zulić s pet pogodaka.

U subotu 29. listopada u Laškom će ove dvije ekipe odigrati i drugi prijateljski susret.