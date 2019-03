Cro Copov štićenik dobio putovnicu: Više nisam Japanac, sad sam Hrvat!

Rijetko je koji od MMA boraca toliko aktivan kao hrvatski Japanac Satoshi Ishii (32). Samo u posljednjih 11 mjeseci Cro Copov štićenik imao je pet borbi u grapplingu (borbe bez udaraca), a u posljednje dvije godine sedam nastupa u slobodnoj borbi.

– Želim se boriti što je više moguće, jer borbe te čine naoštrenim. Savjet je to i mojeg mentora Mirka Filipovića koji je, dok je još nastupao u Prideu, jedne godine imao čak osam borbi – kazao nam je Ishii i objavio da će sljedeće subote (23. ožujka) nastupiti na priredbi u Poljskoj:

– KSW je najveća promocija u ovom dijelu svijeta. U Europi je veća i od UFC-a i Bellatora. Pa imali su jednu priredbu na nogometnom stadionu, pred 57.000 gledatelja. Borit ću se s Brazilcem Rodriguesom od kojeg sam bolji, no kako sam uskočio u posljednji trenutak, to neće biti borba za naslov.

Cro Cop je moj prijatelj i brat

Odlazak u mirovinu svojeg mentora nije htio komentirati.

– To je Mirkov život, to su njegove odluke i ja to ne želim komentirati. Ja sam njegov prijatelj, on je moj brat, tretira me jako dobro i zato ja o tome ne želim govoriti u medijima. Ono što mu želim reći uvijek mu mogu reći u dvorani, telefonskim pozivom ili SMS porukom.

O promjeni državljanstva nije se ustručavao govoriti.

– Nedavno sam dobio hrvatsku putovnicu i sada sam Hrvat. Budući da moja domovina Japan ne dopušta dvojno državljanstvo, ja sam svoju japansku putovnicu morao poništiti.

Zašto je to učinio? Zar nije prestižnije biti državljanin jedne od ekonomski najjačih zemalja svijeta nego državljanin jedne od najsiromašnijih zemalja EU?

– Bez obzira na to što sam 2008. osvojio olimpijsko zlato za Japan, počeo sam osjećati da me Hrvati, a i ljudi iz nekih drugih balkanskih zemalja više podržavaju nego moji Japanci.

Koliko je to bila teška odluka?

– Ne puno. Ja sam u Japanu rođen, tamo sam i živio do svoje 22. godine, no ja se s tom odlukom mogu nositi. Ona će još neko vrijeme imati sentimentalan predznak, no mogu s tim živjeti.

A nositi se mora i sa svojom učiteljicom hrvatskog.

– I dalje učim hrvatski jednom tjedno. Sada razumijem 50 posto onoga što ljudi oko mene govore, no teško mi je izgovarati vaše riječi. Trebam vremena da to prevedem u svojoj glavi pa sam spor, a to kako ja izgovaram hrvatske riječi ljudima sa strane bude zabavno slušati.

U Hrvatskoj živi već više od dvije godine pa se i skućio.

– Kupio sam stan u Borčecu, nekoliko minuta od Cro Copove dvorane u kojoj treniram. Na stotinjak četvornih metara imam dvije spavaće sobe i uz to i dvije garaže. I što je još važnije, imam sjajne susjede. Kada god je neki blagdan, oni me počaste kolačićima ili nečim sličnim. Sve su to vrlo pristojni i tihi ljudi.

Dobrodošao sam i u Srbiji

U tom stanu od ljeta bi trebao imati i društvo.

– Od kolovoza sa mnom će živjeti i moja djevojka Amerikanka Kristin Mikkelson. Posjetila me u veljači i doživjela je Zagreb i Hrvatsku kao mjesto gdje bi mogla živjeti. Svidio joj se osjećaj sigurnosti koji je ovdje imala, uživala je u tome što je ovdje mirno i čisto, a i hrana je u Hrvatskoj jako dobra.

A Kristin nije tek obična djevojka, nego svjetski zapažena borkinja.

– Ona je dvostruka svjetska prvakinja u brazilskom džiju džicuu u kategoriji do 60 kg. Naša ideja je da u Zagrebu otvorimo grappling-klub za žene.

Već neko vrijeme Satoshi nastupa u gaćicama s kockicama i pod hrvatskom zastavom. Učinio je to i prigodom nedavnih borbi u Somboru i Novom Sadu. Jesu li ondje kome zasmetali simboli hrvatske državnosti?

– Nimalo. Dapače, osjetio sam dobrodošlicu i bio sam lijepo ugošćen. Ljudi znaju da sam ja Cro Copov učenik i oni to poštuju, a Mirko je i u Srbiji enormno popularan.

Mirko je popularan i u Poljskoj u kojoj će 23. ožujka Satoshi imati prvu KSW borbu.

– Uz mene će biti Saša Milinković kao moj MMA trener i Kristijan Pejša, moj trener za boks. Oni su članovi Cro Cop Teama, a to je tim koji je za mene sastavio Cro Cop.

Koliko se Satoshi u ove dvije godine treniranja i spariranja u Cro Cop Gymu promijenio kao borac?

– Moje glavno oružje i dalje su bacanja iz klinča te borba u parteru, no puno sam bolji i u stojećem stavu. Puno sam popravio svoje boksačke tehnike, a i vježbao sam niske i srednjevisoke udarce nogom. Za high-kick trebat će mi još vremena jer imam kraće noge.

Ono što se nije mijenjalo još iz dana kada je bio olimpijski pobjednik jest tjelesna težina.

– Olimpijsko zlato osvojio sam sa 108 kg, a sada ih imam 110 kg i to je moja najbolja težina. Moj sljedeći protivnik teži je i mišićaviji od mene, no po meni je on premasivan i mislim da će izdušiti već nakon nekoliko minuta borbe.