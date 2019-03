Prof. Primorac za VL: Mirku je ovo bilo drugo upozorenje, shvatio je da mora povući kočnicu'

Nakon što se onesvijestio na treningu, a potom došao k sebi, prijatelji su Mirka Filipovića odvezli u Specijalnu bolnicu Sveta Katarina u Zabok gdje ga je osobno dočekao prof. dr. sc. Dragan Primorac, predsjednik Upravnog vijeća bolnice.

- Kada me je Mirko nazvao i kazao da je izgubio svijest, rekao sam mu da odmah dođe do nas. On se toliko dobro držao da bi ga svatko tko ga ne poznaje nakon kraćeg pregleda poslao kući. Meni je usprkos svemu toga jutra Mirko izgledao drugačije, a prisjetio sam se da je prošle godine bio kod nas radi tromboze u potkoljenici. Naši inženjeri medicinske radiologije Krunoslav Štefančić i Davor Fekeža napravili su magnetsku rezonanciju glave i prvi primijetili promjene, a s kolegama doc. dr. Igorom Borićem i dr. Tomislavom Pavlovićem očitao sam nalaz i svi smo se nemalo iznenadili kad smo vidjeli ishemijsku promjenu jednog djela mozga.

Foto: Privatna arhiva

Odmah potom, profesor Primorac nazvao je pročelnika Zavoda za neurologiju Kliničke bolnice Dubrava prof. dr. sc. Silvija Bašića, najavio dolazak Cro Copa i prijatelji su Mirka odvezli u KB Dubrava. Prof. Primorac je putem s njim bio u stalnom kontaktu kako bi se uvjerio da se klinička slika ne pogoršava, a u tim je uključio i specijalistu kardiologije dr.sc. Jasminu Ćatić koja je ordinirala angiografiju. Nedugo nakon toga radiolog dr.sc. Špero je napravila angiografiju.

- S tom pretragom potvrđena je disekcija odnosno rascjep stijenke vertebralne arterije. Ona se događa najčešće zbog tzv. intramuralnog hematoma u stijenci krvne žile i obično nastaje kao posljedica traume. A u takvom procjepu povećana je mogućnost stvaranja tromba pa u takvoj situaciji postoji dvostruki rizik. Ili će arterija u slučaju većih napora puknuti ili će tromb otploviti krvotokom negdje drugdje pa je pokrenuta i antikoagulantna terapija radi preveniranja drugih tromboemboličkih incidenata. Nakon one prve tromboze, Mirku je ovo drugo upozorenje i on je shvatio da treba povući ručnu kočnicu. Mirko je veliki sportaš, sjajna osoba i prijatelj i mudrost je prevladala, naime shvatio je da zdravlje ima apsolutan prioritet i da dodatni rizici uistinu nisu potrebni - zaključio je prof. Primorac.

