Mirko se oprostio od navijača fotografijom s odjela za epilepsije: 'Mogao sam ostati mrtav'

Mirko Filipović večeras je poručio kako prekida svoju karijeru.

Razlog je zdravstvene prirode, a Mirko je otkrio i kako je u ponedjeljak imao moždani udar.

Mirko je šokirao sportsku javnost detaljima svojih zdravstvenih problema, a nakon toga se odlučio zahvaliti navijačima putem Facebooka. Prvo je objavio fotografiju s porukom "A sad adio...", a nakon toga napisao je i objavu gdje je još jednom detaljno opisao stravični ponedjeljak, a potom se zahvalio navijačima.

"Dragi prijatelji,vjerujem da već manje više svi znate da je moja zadnja borba bila i posljednja u mojoj karijeri! To sam više puta govorio i opet se vraćao u borbe jer je to bilo jače od mene ali ovo sada je konačno zbogom!u ponedjeljak sam na jutarnjem treningu tijekom jedne vježbe doživio puknuće vene u vratu i imao izljev krvi u mozak odnosno moždani udar! Odmah sam hospitaliziran a imao sam i jako puno sreće u svemu tome jer sam mogao u boljoj varijanti ostati mrtav na licu mjesta, a u goroj paraliziran i izdeformiran. Moždani udar je posljedica ozljede na treningu i nema veze s borbama kako će neki sigurno zaključiti. Danas sam izašao iz KB Dubrava i želim se zahvaliti osoblju neurologije, a posebno dr.Bašiću na tretmanu i terapijama.

Srećom nemam nikakvih vidljivih posljedica iako moždani udari jako često paraliziraju i deformiraju i tijelo i lice.ja sam to srećom izbjegao i nadam se da će tako i ostati.sada me čeka faza oporavka koja bi trebala trajati oko 3 mjeseca a do tada samo mirovanje i lijekovi ali proći će i to.zahvaljujem se svima koji su me pratili i podržavali tijekom moje 22 godišnje karijere. Imao sam zaista jako dugu i bogatu karijeru i napuštam borilački sport,i MMA i K-1 sretan i ispunjen. Hvala svima koji ste bili uz mene i u pobjedama i u porazima jer sve je to život,i usponi i padovi!", poručio je Mirko.

Na Instagramu je Mirko objavio i fotografiju s odjela za epilepsije.

