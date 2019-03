Cro Copu poruke podrške stižu sa svih strana: 'Kakva karijera. Istinski ratnik'

Najuspješniji hrvatski MMA borac Mirko Filipović (44) u petak je objavio kraj karijere. Cro Cop je u ponedjeljka na treningu doživio moždani udar i nakon liječničkih pregleda otkrivene su promjene u jednom djelu mozga.

- Nikad više neću ući u ring jer ne smijem primiti niti blaži udarac - rekao je Mirko pred TV kamerama.

Nakon što je objavio kraj karijere na društvenim mrežama pokrenuta je lavina emotivnih poruka podrške Cro Copu.

Uz Mirkovu objavu na Facebooku mnogi su se javili porukama a među njima su bili borilačke legende Peter Aerts, Alistair Overeem i Ray Sefo. U njihovim objavama našle su se riječi podrške sa željom za brzi oporavak te čestitali na velikoj borilačkoj karijeri...

Brazilski borac Rafael dos Anjos na svojem Twitter profilu je objavio: 'Kakva karijera. Istinski ratnik'.

'Razgovarao sam s Mirkom, potvrdio mi je da je pretrpio moždani udar i da je ovo bila njegova zadnja borba. Sad je O.K., ali više se neće boriti', napisao je Ariel Helwani jedan od najpoznatijih novinara za borilačke sportove na društvenim mrežama.

