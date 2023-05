Čistka u Dinamu: Odlazi čovjek s najvećom plaćom, na izlaznim vratima Šutalo, Livaković, Petković...

Lijepo ispunjen derutni Maksimir dočekat će igrače Dinama na posljednjoj utakmici ove sezone, u nedjelju od 19.15 sati. Dočekat će ih igrači Gorice u špaliru, bar je tako najavio njihov trener Željko Sopić, kako bi plavima čestitali osvojeni naslov prvaka. Nakon utakmice bit će i dodjela medalja, pehara, prigodni vatromet, a potom i fešta u fan-zoni, a onda će pasti i zastor na ovu nogometnu sezonu, jer ta utakmica bit će posljednja.

Imao najveću plaću

Bit će to i posljednja utakmica u kojoj ćemo vidjeti Kévina Théophilea-Catherinea, 33-godišnji Francuz oprašta se od Dinama i Zagreba nakon pet godina provedenih u Maksimiru i u svih pet je osvojio naslov prvaka, tome dodao i jedno Rabuzinovo Sunce. U Dinamo je došao u ljeto 2018. godine kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor s francuskim Saint-Étienneom. Ovaj stoper iz Saint-Brieuca, iz Bretanje, ozbiljan nogomet počeo je igrati u današnjem klubu Lovre Majera, u Rennesu, potom je otišao u Cardiff, a onda u Saint-Étienne.

Od sva četiri kluba u kojima je igrao, najviše nastupa upisao je baš za Dinamo, u nedjelju bi trebao upisati 153. utakmicu u plavom dresu. U posljednje vrijeme bio je ozlijeđen, no Igor Bišćan u nedjelju će mu dati barem simboličnu minutažu kako bi se oprostio od Dinama i navijača.

– Ima veliku želju nastupiti, na taj se način oprostiti i, bude li moguće, dat ću mu priliku za to – rekao je nedavno trener Dinama.

Théophile je to i zaslužio, bio je veliki profesionalac, odigrao je puno velikih i važnih utakmica u plavom dresu i bio je dobra investicija Dinama bez obzira na to što je bio i najplaćeniji igrač plavih, nagađanja idu do 1,2 milijuna eura godišnje. Uglavnom je bio u početnih jedanaest kod svih trenera koji su se izmijenili u tih pet njegovih godina, najviše je utakmica odigrao pod Nenadom Bjelicom.

I uz velik broj odličnih utakmica, većina će ga pamtiti po utakmici sa Šahtarom u Maksimiru, do sudačke nadoknade bio je ozbiljan kandidat za igrača utakmice, igrao je savršeno, ne samo u obrani već i prema naprijed, asistirao je Petkoviću za pogodak, a onda je potpuno nepotrebno u petoj minuti sudačke nadoknade laktom u glavu pogodio vratara Šahtara Pjatova koji je u tim zadnjim sekundama došao na ubačaj iz kuta. Nažalost, VAR sobi to nije promaknulo, Ukrajinci su postigli pogodak iz jedanaesterca i završilo je 3:3 te umjesto osiguranog proljeća u Europi, Dinamo je otišao u neizvjesna dva posljednja kola Lige prvaka.

Kako je već otišao Dilaver, sad odlazi Théophile, očito je da bi Dinamo mogao u potragu za još jednim stoperom. Bišćan ima Perića i Perkovića, ima i Josipa Šutala, ali on je u ovom trenutku najtraženiji igrač plavih i najbliži odlasku, a kako se Boško Šutalo tek treba nakon operacija vratiti u pogon, trebat će i tu pojačanja. Barišić iz Osijeka je možda preskup, no plavi prate mladog Luku Jelenića koji odlično igra u Varaždinu, a dijelom je prošao i školu Dinama, a ugovor mu ističe za godinu dana.

Bit će još odlazaka

No, o dolascima će tek biti riječi, a bit će ih i o odlascima. Plavi imaju 24 igrača pod ugovorom koji su u ovoj polusezoni bili na posudbi i pokušat će se riješiti onih koji nisu odmah ili u perspektivi za Dinamo te tako uštedjeti veliki novac koji odlazi na njihove plaće. Gotovo je sigurno da će otići i netko od “kapitalaca”, uz spomenutog Josipa Šutala, očekuju se bogate ponude za Luku Ivanušeca, a morale bi doći i za Dominika Livakovića i Brunu Petkovića jer njima dvojici ugovori ističu za godinu dana, a nove nisu potpisali.

Nakon što je na Poljudu Dinamo osigurao naslov prvaka Bišćan je najavio da će u ostalim utakmicama priliku dati onima koji su manje igrali, kao što su Moharrami i Bočkaj, u minutaži koju su imali nisu bili loši, postigli su i pogotke i Bišćan mora, bar na pripremama, odlučiti što će dalje s njima dvojicom, a imaju važeće ugovore (Moharrami do 2025., Bočkaj do 2027. godine).

I Luka Menalo ima dugoročni ugovor (do 2026.), a iza njega je još jedna sezona s ne baš opipljivom minutažom, pa će i on strepiti za svoj ostanak u Dinamu nakon ljetnih priprema.

Tu će se puno njih moći dokazati jer Bišćan neće imati puno igrača na početku jer će biti u reprezentacijama.