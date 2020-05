Čisti adrenalin! Preko vulkana, prašuma, opasnih planinskih vrhunaca...

Gotovo sve je zaustavljeno zbog pandemije koronavirusa. Tribine, stadioni i igrališta su prazni, ali zato bi ono što se odvija na otvorenom u neko dogledno vrijeme moglo dobiti zeleno svjetlo. Sportaši i ekstremisti jedva čekaju nešto takvo, a pitanje je samo na čemu će moći sudjelovati, a što će propustiti. Mi vam donosimo neke od najzanimljivijih Red Bullovih avanturističkih utrka i natjecanja koja se odvijaju diljem svijeta.

Brojne discipline

Red Bull Defiance jedna je od takvih utrka. Mjesto radnje je Mission Beach, Queensland, Australija, utrka traje dva dana i duga je 150 kilometara. Planirani datum održavanja je 29. kolovoza 2020. godine. Utrka se sastoji od nekoliko disciplina koje uključuju trčanje, rafting, bicikliranje, kajaking, a natjecatelje vodi od prašume do australskih dubina.

– To je najteža dvodnevna avanturistička utrka u Australiji. Sirov, udaljen i koristan izazov koji je naporan i psihički i fizički. Za utrku je potreban snažan timski rad, komunikacija i zajedništvo – tako ju je opisao direktor Jarad Kohlar na službenim stranicama.

U Australiji se odvija i XPD – Expedition Adventure Race. Po mnogima to je jedna od najprivlačnijih utrka onima koji vole ekstremni sport. Održava se svakih nekoliko godina na drugom mjestu. Ovogodišnje izdanje bilo bi 11., a tema je “Rivers of Gold” (zlatne rijeke). Utrka ima datum početka 18. srpnja i odvija se u Cape Yorku. Pratiti rutu najluđeg i najopasnijeg zlatnog naleta ikada s mnoštvom planinskih vrhunaca, uključujući Veliki greben Barrier, prašumu Daintree, zaljev Carpentaria...

Na susjednom Novom Zelandu održava se “coast-to-coast” – utrka koja traje jedan do dva dana, a duga je 243 kilometra. Ta utrka izdržljivosti prelazi otok Novi Zeland od zapada do istoka i postala je obveza na bilo kojoj ozbiljnoj listi sportaša koji vole avanturističke rute. Prvi put ta je utrka održana 1983. godine. Staza uključuje višestruke riječne prijelaze i nadmorske visine od gotovo 800 metara, veslanje na rijeci Waimakariri i vožnju po Canterburyju sve do plaže. Sljedeća takva utrka na rasporedu je 12. veljače 2021. godine.

Navigacija kompasom

Novi Zeland mjesto je još jedne ekstremne utrka – GODZone koja traje oko osam dana, duga je 600 kilometara, a treba se održati 19. studenog 2020. godine. U srcu je Novog Zelanda i uključuje geotermalno blato, gejzire i prirodne vruće izvore u vulkanskoj regiji Rotorua. Točna ruta se čuva u tajnosti sve do samog događaja, a četveročlane ekipe slobodne su odabrati svoju razinu težine.

Ako baš volite ekstreme, tu je i Eco-Challenge utrka koja se održava na vulkanskom otočju Fidži, traje nekoliko dana i duga je 650 kilometara. Utrka je postala popularna 90-ih godina prošlog stoljeća kada je postala mjesto za jedan od prvih reality emisija u povijesti. Uključuje uske kanjone ispunjene gustom džunglom, divljim rijekama i tirkiznim vodama Tihog oceana. Natjecatelji se utrkuju do cilja sve vrijeme, s 20 posada kamera koje pokrivaju svaki njihov potez. Utrka obuhvaća razne nemotorizirane oblike prijevoza, uključujući veslanje, brdski biciklizam, penjanje, rafting... Navigacija mora biti izvršena samo s mapom i kompasom. Čudesni fjordovi, ledenjaci i planine Patagonije koje natjecateljima služe kao igralište – to je Patagonian Expedition Race.

Utrka kroz jedno od najudaljenijih mjesta na planetu. Završiti je uspije manje od 30 posto natjecatelja. Odvija se u Čileu, traje od osam do deset dana, duža je od tisuću kilometara. Natjecanje je organizirano na principu timova koji se sastoje od četiri osobe. Natjecatelji moraju veslati ledenim rijekama na madracima na napuhavanje, probijati se kroz drač i plivali u tjesnacima Magellana. Ovogodišnje izdanje planirano je za 14. studeni. Kada govorimo o Europi, treba spomenuti utrku Red Bull Dolomitenmann, natjecanje koje se smjestilo u Linz u Austriju. Utrka traje jedan dan, a uključuje četveročlane timove, u njima se natjecatelji podijele i utrkuju se štafetno, a svaki član uzima svoju specifičnu disciplinu (penjanje, paraglajding, planinski biciklizam, kajaking). Za ovu godinu planirana je za 12. rujna.

Guste šume i močvare

U Kanadi je pak poznata utrka Wilderness Traverse, odvija se u Ontariju, traje 24 sata, duga je 150 kilometara. Ove godine trebala bi se održati 22. kolovoza. Timovi od tri ili četiri člana moraju navigirati kroz niz kontrolnih točaka na robusnom i dugom putu. Trekking teren uključuje gustu šumu, močvare i ledeno-hladne riječne prijelaze. Na biciklu se vozi 85 km starih staza i pojedinačnih staza, a veslanje se odrađuje u tradicionalnim kanadskim kanuima na rijetko korištenim rijekama s teškim plovnim dijelovima.

– Svidjet će vam se. Mrzit ćete je. Osjećat ćete se moćno. Htjet ćete da završi. Zatim, kad je sve gotovo i vratite se svakodnevnom životu, žudjet ćete za njom i htjet ćete je odraditi ponovno – tako je ovu utrku opisao organizator Bob Miller.

Zvuči čudno, ali jedna od avanturističkih utrka prolazi kroz veliki New York. To je Source to City. Ovaj događaj prati rijeku Hudson od izvora do mora, počevši od daleke planinske divljine i završava u centru jednog od najslavnijih svjetskih gradova, New Yorka. Utrka ističe koliko je “Velika Jabuka“ zapravo blizu divljine i uključuje planinarsku stazu, vožnju kajakom kroz park prirode Hudson Highlands i biciklizam, a završava zabavom nakon utrke s pogledom na poznati grad. Na rasporedu je 25. rujna ove godine, traje četiri dana i duga je 480 kilometara.Nešto južnije, točnije na Floridi, održava se Sea-2-Sea natjecanje.

Utrka traje 72 sata, duga je 360 kilometara, presijeca poluotok Floridu od zapada do istoka i uključuje rijeke u kojima živi stotine aligatora. Timovi moraju posjetiti što je moguće više kontrolnih točaka na tom potezu zapad – istok, izmjenjujući discipline (pješačenje, biciklizam, veslanje, navigacija i orijentiranje) dok putuju kroz pet različitih državnih parkova. Sljedeća utrka je na rasporedu 27. veljače 2021. godine. Ovo su samo neke od ekstremnih utrka koje privlače mnoge ovisnike adrenalina, a ove godine za neke će možda ostati zakinuti.