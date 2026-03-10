Ursula von der Leyen najavila zaokret: 'Europa bi mogla postati globalno središte nuklearne energije sljedeće generacije'

– Cijene električne energije u Europi su strukturno previsoke. Industrije budućnosti bit će izgrađene na pristupačnoj električnoj energiji. Robotika i umjetna inteligencija pokretat će sljedeći val inovacija i produktivnosti u svim industrijskim sektorima. I oboje zahtijevaju pristupačnu električnu energiju u izobilju. Zato će industrijska konkurentnost sve više biti određena time tko najbolje može proizvoditi, transportirati, skladištiti i koristiti obilnu i pristupačnu električnu energiju – rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na 2. summitu o nuklearnoj energiji danas u Parizu. Europa nije veliki proizvođač nafte i plina, pa je, kad se radi o fosilnim gorivima, potpuno ovisna o skupom i nestabilnom uvozu. Trenutna kriza na Bliskom istoku oštar je podsjetnik na ranjivosti koje to stvara.

– No, imamo domaće izvore energije s niskim udjelom ugljika, nuklearnu energiju i obnovljive izvore energije. Zajedno mogu postati zajednički jamci neovisnosti, sigurnosti opskrbe i konkurentnosti, ako to napravimo kako treba, sada. Tijekom posljednjeg desetljeća postigli smo veliki napredak u području obnovljivih izvora energije. Solarni fotonaponski sustavi i energija vjetra pretekli su fosilna goriva u EU, a naši europski proizvođači vjetroturbina globalni su predvodnici. Izvoze visoku tehnologiju proizvedenu u Europi u svijet. Nuklearna priča je, nažalost, drugačija. Dok je 1990. trećina europske električne energije dolazila iz nuklearne energije, danas je to samo blizu 15%. Ovo smanjenje udjela nuklearne energije bio je izbor, vjerujem da je bila strateška pogreška za Europu okrenuti leđa pouzdanom, pristupačnom izvoru energije s niskim emisijama. To bi se trebalo promijeniti iz dva razloga. Prvo, zato što nuklearna energija i obnovljivi izvori imaju ključnu ulogu. Ovo nije "ili-ili", u kombinaciji su najmoćniji. Ono što nam treba je najbolji ukupni energetski sustav, čist, pristupačan, otporan, europski – rekla je i dodala kako je nuklearna energija pouzdana i osigurava električnu energiju tijekom cijele godine.

– Dakle, najučinkovitiji sustav kombinira nuklearne i obnovljive izvore energije, a temelji se na skladištenju, fleksibilnosti i mrežama. Drugi razlog je taj što je Europa bila pionir u nuklearnoj tehnologiji i ponovno bi mogla predvoditi svijet u tome. Nuklearni reaktori sljedeće generacije mogli bi postati europski visokotehnološki izvoz visoke vrijednosti. I to nas danas dovodi u Pariz. Posljednjih godina svjedočimo globalnom preporodu nuklearne energije. I Europa želi biti dio toga. Prošle godine promijenili smo naša pravila o državnim potporama kako bismo proširili podršku za nuklearnu fisiju i goriva. Pokrenuli smo prvi industrijski savez na svijetu za male modularne reaktore i predložili ulaganje više od pet milijardi eura u naš sljedeći proračun za istraživanje fuzije, posebno putem ITER-a. Ali, nakon godina smanjenja ulaganja, potrebno nam je više da preokrenemo situaciju. Zato danas predstavljamo novu Europsku strategiju za male modularne reaktore (SMR). Naš cilj je jednostavan. Želimo da ova nova tehnologija bude operativna u Europi do početka 2030-ih, kako bi mogla igrati ključnu ulogu uz tradicionalne nuklearne reaktore, u fleksibilnom, sigurnom i učinkovitom energetskom sustavu – naglasila je von der Leyen i predložila tri glavna skupa mjera.

Prvo, potrebna su jednostavna pravila, drugo, mora se osigurati novac. Najavila je jamstvo od 200 milijuna eura za podršku privatnim ulaganjima u inovativne nuklearne tehnologije. – Treće, ovo mora biti zajednički europski napor – poručila je. – Zato ćemo surađivati ​​s državama članicama kako bismo uskladili njihove regulatorne okvire, ubrzali izdavanje dozvola i razvili vještine koje su sektoru potrebne. Tvrtke iz država članica i pouzdani partneri također bi se trebali udružiti. Na primjer, mogli bi zajednički ulagati u istraživanje, u ispitne objekte i u stvaranje europskih lanaca vrijednosti za nuklearna goriva. No, naša ambicija nije ograničena samo na SMR-ove. Također moramo ojačati širi nuklearni ekosustav, od goriva do tehnologije, od lanaca opskrbe do vještina – kazala je. – Utrka u nuklearnoj tehnologiji je u tijeku. Znamo da Europa ima sve što joj je potrebno da bude predvodnica. Imamo pola milijuna visokokvalificiranih radnika u nuklearnoj energiji, daleko više od SAD-a i Kine. Predvodimo globalne inovacije u modularnim reaktorima, a sada imamo ambiciju brzo i u razmjerima napredovati kako bi Europa postala globalno središte nuklearne energije sljedeće generacije – zaključila je von der Leyen.