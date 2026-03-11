Pljušte reakcije na ludu večer u NBA ligi, legenda je jasn: 'Za mene je to varanje!'

Ne prestaju pljuštati reakcije na rekordnu izvedbu košarkaša Miami Heata Bama Adebayoa. A čovjek je u utakmici protiv Washington Wizardsa, momčadi koja bjelodano "tankira", zabio 83 koša.

- Ovo je nepoštivanje ovog sporta. Za mene je ovo varanje košarke. Ako igrate tako to je varanje. No, zabiti 83 koša još uvijek je vrlo teško neovisno o tome varali vi ili ne - kazao je Robert Horry, nekadašnji košarkaš šampionskih Rocketsa i Lakersa, svjestan u kojoj mjeri su se igrači Miamija podredili svom suigraču.

A čak su radili i nepotrebne prekršaje, samo da bi skratili napade suparnika i da bi Bamu ostalo što više vremena za postizanje koševa.

- Priča o tome koliko to daleko može otići počela je u poluvremenu. Kada sam dosegnuo 70-ak koševa čuo sam s klupe Wizardsa povike "udvojite ga" ili pak "nedajte mu da primi loptu". Kobe je bio moj idol dok sam odrastao i ja sam bio svjestan da sam ga dostigao i da u tom trenutku imam još dva bacanja da ga prestignem. U tim trenucima sam mislio što bi mi on rekao a vjerojatno bi to bilo "ponovi to" - kazao je Adebayo.

Tudor ponizio svog igrača i dodatno ga slomio, izašli su detalji drame nakon debakla Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nakon svega postavlja se pitanje vrijedi li ovaj učinak jednako koliko i 81 koš Kobea Bryanta. Jer, tada je u pitanju bila utakmica koju je Bryant preokrenuo svojim učinkom a ovdje je bila klasična utrka za rekordnom o čemu govori i činjenica da je Adebayo bio na terenu, i zabijao, čak i u posljednjoj četvrtini pri vodstvu njegova sastava od 28 koševa.

Premda je i Kobe u toj utakmici bio rekorderski motiviran, njihov učinci ipak nisu u istom razredu. Doduše, obojica su imala preko 40 pokušaja iz igre pri čemu je Bryantov postotak uspješnosti bio 60,9 posto a Adebayjov samo 46,5 posto. Lakersi su u toj utakmici zaostajali na poluvremenu pa im je u nastavku utakmice trebalo 55 Bryantovih koševa da bi pobijedili suparnika. Obojica su ubacila po sedam trica ali Kobe iz 13 a Bam iz čak 22 pokušaja. Bryant je izveo 20 bacanja (i zabio 18) a Adebayo čak 43 (zabio 36) a netko je dobro primijetio da je toliko "penala" imao i Stephen Curry u studenom, ali u 10 utakmica.

Po kriteriju šuterske preciznosti, vrijednijim od Adebayova čini se onaj Luke Dončića koji je lani Atlanta Hawksima zabio 73 koša uz šut iz igre 25 od 33 te osam pogođenih trica iz 13 pokušaja i 15 realiziranih slobodnih bacanja od 16.

Kao i mnogi NBA igrači na Adebayova 83 koša reagirao je i Slovenac ali u svom stilu:

- Nije loše.

Giannis Antetokounmpo, vodeći košarkaš Milwaukee Bucksa, sljedećeg suparnika Miami Heata, ovako se našalio s vodećim strijelcem nadolazećeg suparnika:

- Budite sigurni da Bam protiv nas neće zabiti 83, ali bi mogao zabiti 82 koša. Nije važno kako je on do toga došao. Za 20 ili 30 godina od sada, nitko se neće sjećati koliko je on imao slobodnih bacanja. Uostalom, tko zna koliko je Bryan uputio šuteva na koš, koliko je on imao slobodnih bacanja a isto vrijedi i za Chamberlaina. Sve što ljudi pamte jest Wilt 100, Kobe 81.

Nešto na tom tragu kazao je i jedan od najboljih košarkaša današnjice Kevin Durant:

- Ovo je nešto o čemu će se zauvijek govoriti. Jer, uputiti toliko šuteva, zaraditi toliko prekršaja, zači imati jako puno energije.

Ono što je zanimljivo svakako jest to što takvo što, a mogli su i oni ići za tim, nikad nije palo na pamet jednom Olajuwonu ili Jokiću, a tome je tako jer njima nije stalo do knjige rekorda. A u njoj i nadalje vodeći ostaje Wilt Chamberlain koji je prije 64 godine kao igrač Philadelphia Warriorsa zabio New York Knicksima čak 100 koševa uz šut iz igre 36 od 63. No, to su ipak bila neka druga vremena kada nije bilo puno divova na košarkaškim parketima pa je Wilt The Stilt to dobrano koristio.