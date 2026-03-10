Naši Portali
VL
Autor
Stjepan Meleš
LIGA PRVAKA

UŽIVO Stanišić zabio za Bayern, Tudor promijenio golmana nakon 17 minuta i katastrofe

Bundesliga - Borussia Dortmund v Bayern Munich
Wolfgang Rattay/REUTERS
10.03.2026. u 21:23
Tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Večernjeg lista
-
LIGA PRVAKA, 21:00,
Gol
25' (Gol)

Potop Atalante, Gnabry je zabio treći gol za Bavarce.

Gol
22' (Gol)

Olise je povećao prednost Bayerna na 2:0.

Gol
15' (Gol)

Kinsky je sada napravio katastrofalnu pogrešku, predao je loptu Alvarezu koji zabija još jedan pogodak. Nakon toga ga je Tudor zamijenio s Vicarijom. 

Gol
14' (Gol)

Van de Ven se oskliznuo a njegov poklon nije propustio iskoristiti Griezmann koji pogađa za 2:0.

Gol
12' (Gol)

Bayern vodi 1:0 protiv Atalante. Strijelac je Josip Stanišić koji se sjajno ubacio iz drugog plana nakon kornera! Ovo mu je inače prvijenac u Ligi prvaka. 

Gol
6' (Gol)

Atletico je rano poveo na Metropolitanu, Llorente je pogodio na asistenciju Alvareza.

Početak
1' (Početak)

Krenule su osmine finale Lige prvaka, Galatasaray je u prvom dvoboju od 18.45 svladao Liverpool s 1:0 golom Lemine.

NAJAVA

Večeras počinje osmina finala Lige prvaka. U terminu od 21 sat igraju se tri utakmice. Atalanta i Mario Pašalić ugostit će Bayern i Josipa Stanišića, oba Hrvata startat će od prve minute. Igor Tudor s Tottenhamom ima teško gostovanje kod Atletico Madrida, a još igraju Newcastle i Barcelona.

