UŽIVO Stanišić zabio za Bayern, Tudor promijenio golmana nakon 17 minuta i katastrofe

Potop Atalante, Gnabry je zabio treći gol za Bavarce.
Olise je povećao prednost Bayerna na 2:0.
Kinsky je sada napravio katastrofalnu pogrešku, predao je loptu Alvarezu koji zabija još jedan pogodak. Nakon toga ga je Tudor zamijenio s Vicarijom.
Van de Ven se oskliznuo a njegov poklon nije propustio iskoristiti Griezmann koji pogađa za 2:0.
Bayern vodi 1:0 protiv Atalante. Strijelac je Josip Stanišić koji se sjajno ubacio iz drugog plana nakon kornera! Ovo mu je inače prvijenac u Ligi prvaka.
Atletico je rano poveo na Metropolitanu, Llorente je pogodio na asistenciju Alvareza.
Krenule su osmine finale Lige prvaka, Galatasaray je u prvom dvoboju od 18.45 svladao Liverpool s 1:0 golom Lemine.
Večeras počinje osmina finala Lige prvaka. U terminu od 21 sat igraju se tri utakmice. Atalanta i Mario Pašalić ugostit će Bayern i Josipa Stanišića, oba Hrvata startat će od prve minute. Igor Tudor s Tottenhamom ima teško gostovanje kod Atletico Madrida, a još igraju Newcastle i Barcelona.
