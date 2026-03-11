Veterinarski fakultet u Zagrebu postavlja Hrvatsku na vrh u genetici kopitara

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upravo je ostvario značajan iskorak u području reprodukcije i genetike kopitara. Fakultet je dobio službeno odobrenje i registraciju Centra za pohranu zametnih materijala kopitara, uključujući stručni tim za embriotransfer i uzimanje jajnih stanica, u potpunosti u skladu s europskim standardima i pod nadzorom Ministarstva poljoprivrede.

Za hrvatske uzgajivače to znači kraj putovanja u inozemstvo – više neće morati odlaziti u Mađarsku ili Italiju kako bi provodili transplantacije i reproduktivne postupke. Sve će se od sada moći izvoditi u Hrvatskoj, što znatno olakšava rad, smanjuje troškove i podiže standard uzgoja domaćih konja i drugih kopitara.

Najveću zaslugu za ovaj uspjeh ima Klinika za porodiljstvo, a posebno prof. dr. sc. Nikica Prvanović Babić, nositelj programa. Njegov predani rad i stručno znanje omogućili su Fakultetu da postane regionalni lider u ovom području.

Ovo je snažan dokaz potencijala Veterinarskog fakulteta u Zagrebu i strateški iskorak u razvoju vrhunskih grla u Hrvatskoj. Fakultet ne samo da prati europske trendove, već postavlja i nove standarde, potvrđujući da Hrvatska može konkurirati najrazvijenijim centrima u Europi kada je riječ o genetici, reprodukciji i inovacijama u veterinarskoj medicini.