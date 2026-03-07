Marija Tolj nadmašila drugu u bacanju diska za čak devet metara

Ovog vikenda se u Splitu održava Zimsko bacačko prvenstvo Hrvatske za sve starosne kategorije. Marija Tolj uvjerljivo je pobijedila u bacanju diska u svom prvom ovogodišnjem nastupu na otvorenom s hicem dužine 58,52 m čime je ostatak konkurencije prebacila za nešto manje od devet metara.

Grgur Bartolić ostvario je odličan rezultat u bacanju kugle (5 kg) za mlađe juniore pobijedivši s rezultatom 17,03 m što je njegov osobni rekord i norma za Europsko mlađe juniorsko prvenstvo. Još jednu normu, uz osobni rekord, ispunila je Ema Trogrlić u bacanju diska za mlađe juniorke koja je pobijedila s rezultatom 42,77 m što i njen novi osobni rekord.

Vrlo blizu norme za Europsko mlađe juniorsko prvenstvo bio je i Roko Vitković. Roko je pobijedio u bacanju koplja (700 g) za mlađe juniore s novim osobnim rekordom od 62,59 m što je samo 41 cm manje od norme. Europska juniorska prvakinja u bacanju koplja, Vita Barbić, danas je bila najbolja u bacanju diska kod juniorki s rezultatom 44,71 m.

Jan Ferina bio je bez prave konkurencije i uvjerljivo pobijedio u bacanju kugle za juniore (6 kg) s hicem dužine 17,92 m.

Ostali prvaci Hrvatske - kadeti: Val Gluić – kugla 4 kg (16,43 m); Marin Lučić – koplje 600 g (45,89 m); seniori: Vitaily Favorov – koplje (69,29); Martin Marković – kugla (15,82 m); kadetkinje: Gabrijela Gili – kladivo 3 kg (42,86 m); mlađe juniorke: Petra Travica – kladivo 3 kg (46,50 m); kadetkinje: Marta Milutin – disk (31,62 m);

Juniorke: Lucija Matić – kladivo (47,42 m); seniorke: Lorena Petrović – kladivo (57,16 m)