Gledatelji u Makarskoj vidjeli nevjerojatnih 11 pogodaka

Futsal Futsal Dinamo pobijedio je Osijek Kandit s 4:0 u 14. kolu SuperSport HMNL i tako se vratio na prvo mjesto ljestvice. Strijelci za Dinamo bili su Mitrović, F. Novak, T. Novak i Mužar.
Na utakmici smo vidjeli i dva crvena kartona – Pavlić ga je zaradio u 25., a Cardoso u 30. minuti.
Dinamo ima bod prednosti u odnosu na Rijeka, dok treći Olmissum zaostaje tri boda.
U drugoj utakmici dana gledatelji u Makarska vidjeli su čak 11 pogodaka. Novo Vrijeme slavilo je protiv Olmissuma sa 6:5. Pogotke za domaću momčad postigli su Lennon četiri, Lima i Yelishev, dok su strijelci za Omišane bili Copić, Kovačević, Kustura dva puta, te Lima autogol.
6
NEUGODNA SITUACIJA
FOTO 'Mogla je barem skratiti nokte': Kate Middleton izula cipele i izazvala brojne komentare
USUSRET DERBIJU