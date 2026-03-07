Gledatelji u Makarskoj vidjeli nevjerojatnih 11 pogodaka

Futsal Futsal Dinamo pobijedio je Osijek Kandit s 4:0 u 14. kolu SuperSport HMNL i tako se vratio na prvo mjesto ljestvice. Strijelci za Dinamo bili su Mitrović, F. Novak, T. Novak i Mužar.

Na utakmici smo vidjeli i dva crvena kartona – Pavlić ga je zaradio u 25., a Cardoso u 30. minuti.

Dinamo ima bod prednosti u odnosu na Rijeka, dok treći Olmissum zaostaje tri boda.

U drugoj utakmici dana gledatelji u Makarska vidjeli su čak 11 pogodaka. Novo Vrijeme slavilo je protiv Olmissuma sa 6:5. Pogotke za domaću momčad postigli su Lennon četiri, Lima i Yelishev, dok su strijelci za Omišane bili Copić, Kovačević, Kustura dva puta, te Lima autogol.