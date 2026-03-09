Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 192
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Skvoš

Povijesni uspjeh hrvatskog skvoša: Franka Vidović kapetanica prvakinja SAD-a

Autor
Damir Mrvec
09.03.2026.
u 18:34

Ženska skvoš momčad University of Pennsylvania osvojila je naslov američkih sveučilišnih prvakinja pobijedivši u finalu prestižnog natjecanja Howe Cup ekipu Princeton University rezultatom 5:4

Ženska skvoš momčad University of Pennsylvania osvojila je naslov američkih sveučilišnih prvakinja pobijedivši u finalu prestižnog natjecanja Howe Cup ekipu Princeton University rezultatom 5:4.

Riječ je o drugom nacionalnom naslovu u povijesti Pennove ekipe, prvom nakon 2000. godine, čime je ova generacija igračica ostvarila jedan od najvećih uspjeha u povijesti sveučilišnog skvoša u SAD-u.

Natjecanje za Howe Cup održava se svake godine od 1973. godine (uz iznimku 2021. zbog pandemije) i okuplja najbolje sveučilišne momčadi Sjedinjenih Američkih Država.

Odlučujući, pobjednički bod u finalu donijela je dokapetanica momčadi Jana Dweek, koja je u završnom meču svladala protivnicu iz Princetona s 3:0 u setovima i tako potvrdila naslov za Penn.

Ovaj uspjeh ima i poseban značaj za hrvatski squash jer je kapetanica ekipe i igračica na drugoj poziciji Hrvatica Franka Vidović. Vidović je studentica treće godine (junior) na ovom prestižnom Ivy League sveučilištu te jedna od ključnih članica momčadi koja je osvojila nacionalni naslov.

- Neizmjerno sam sretna i zahvalna što imam priliku biti kapetanica ove ekipe te zajedno s njom ostvariti za Penn najveći povijesni uspjeh u timskom sveučilišnom squash natjecanju - rekla je Vidović nakon osvajanja naslova. 

Velik dio uspjeha Pennove ekipe pripisuje se i vrhunskom stručnom stožeru koji već desetljećima gradi program sveučilišta, na čelu s dugogodišnjim trenerom Jack Wyant, jednim od najuglednijih trenera u američkom sveučilišnom skvošu.

Ovom prilikom želimo napomenuti i Hrvatski dio tima koji prati Franku Vidović. Trener od prvih Frankinih skvoš poena i trener nacionalne selekcije Vedran Švonja koji nam je rekao

- Franka je vanserijski talent I od devete godine života natječe se na domaćoj, europskoj I svjetskoj sceni. U sportu nema slučajnosti, te je ovaj rezultata zasluga Franke I cijelog tima koji je uz nju-obitelj I roditelji, te svih nas-trenera i sportskih saveza.

Uz Vedrana tu je i kondicijski trener Dražen Prskalo, te Centar izvrsnosti Hrvatskog olimpijskog odbora. Uz sve njih za ovaj rezultat zaslužni su i Športski savez grada Zagreba na čelu s glavnom tajnicom Suzanom Šop i predsjednikom Vjekoslavom Šafranićem, gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević, Hrvatski Olimpijski odbor, predsjednik Zlatko Mateša, glavni tajnik Siniša Krajač, Neven Šavora-direktor ureda za programe nacionalnih sportskih saveza, te svakako Ministarstvo športa i turizma  Republike Hrvatske na čelu s ministrom Tončijem Glavinom.

- Ovo je povijesni rezultat i pravi put Franke prema Olimpijskim igrama 2028 godine u Los Angelesu. Franka je ovim uspjehom dokazala da pripada svjetskom vrhu, a iza svega toga su godine rada i odricanja.

Hvala svima koji su pridonijeli ovom uspjehu, posebno roditeljima I obitelji, te Športskom savezu grada Zagreba, gradonačelniku Zagreb, Hrvatskom Olimpijskom odboru i Vladi-ministarstvu športa I turizma, te trenerima - rekao nam je predsjednik Hrvatskog skvoš saveza Vedran Režić.

Sudjelovanje hrvatske igračice u momčadi koja je osvojila najprestižnije američko sveučilišno squash natjecanje predstavlja povijesni trenutak za hrvatski skvoš i još jednu potvrdu sve veće međunarodne prisutnosti hrvatskih sportaša u ovom sportu.

Ključne riječi
Ljetne olimpijske igre Los Angeles HOO Franka Vidović Skvoš

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!