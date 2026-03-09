Povijesni uspjeh hrvatskog skvoša: Franka Vidović kapetanica prvakinja SAD-a

Ženska skvoš momčad University of Pennsylvania osvojila je naslov američkih sveučilišnih prvakinja pobijedivši u finalu prestižnog natjecanja Howe Cup ekipu Princeton University rezultatom 5:4.

Riječ je o drugom nacionalnom naslovu u povijesti Pennove ekipe, prvom nakon 2000. godine, čime je ova generacija igračica ostvarila jedan od najvećih uspjeha u povijesti sveučilišnog skvoša u SAD-u.

Natjecanje za Howe Cup održava se svake godine od 1973. godine (uz iznimku 2021. zbog pandemije) i okuplja najbolje sveučilišne momčadi Sjedinjenih Američkih Država.

Odlučujući, pobjednički bod u finalu donijela je dokapetanica momčadi Jana Dweek, koja je u završnom meču svladala protivnicu iz Princetona s 3:0 u setovima i tako potvrdila naslov za Penn.

Ovaj uspjeh ima i poseban značaj za hrvatski squash jer je kapetanica ekipe i igračica na drugoj poziciji Hrvatica Franka Vidović. Vidović je studentica treće godine (junior) na ovom prestižnom Ivy League sveučilištu te jedna od ključnih članica momčadi koja je osvojila nacionalni naslov.

- Neizmjerno sam sretna i zahvalna što imam priliku biti kapetanica ove ekipe te zajedno s njom ostvariti za Penn najveći povijesni uspjeh u timskom sveučilišnom squash natjecanju - rekla je Vidović nakon osvajanja naslova.

Velik dio uspjeha Pennove ekipe pripisuje se i vrhunskom stručnom stožeru koji već desetljećima gradi program sveučilišta, na čelu s dugogodišnjim trenerom Jack Wyant, jednim od najuglednijih trenera u američkom sveučilišnom skvošu.

Ovom prilikom želimo napomenuti i Hrvatski dio tima koji prati Franku Vidović. Trener od prvih Frankinih skvoš poena i trener nacionalne selekcije Vedran Švonja koji nam je rekao

- Franka je vanserijski talent I od devete godine života natječe se na domaćoj, europskoj I svjetskoj sceni. U sportu nema slučajnosti, te je ovaj rezultata zasluga Franke I cijelog tima koji je uz nju-obitelj I roditelji, te svih nas-trenera i sportskih saveza.

Uz Vedrana tu je i kondicijski trener Dražen Prskalo, te Centar izvrsnosti Hrvatskog olimpijskog odbora. Uz sve njih za ovaj rezultat zaslužni su i Športski savez grada Zagreba na čelu s glavnom tajnicom Suzanom Šop i predsjednikom Vjekoslavom Šafranićem, gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević, Hrvatski Olimpijski odbor, predsjednik Zlatko Mateša, glavni tajnik Siniša Krajač, Neven Šavora-direktor ureda za programe nacionalnih sportskih saveza, te svakako Ministarstvo športa i turizma Republike Hrvatske na čelu s ministrom Tončijem Glavinom.

- Ovo je povijesni rezultat i pravi put Franke prema Olimpijskim igrama 2028 godine u Los Angelesu. Franka je ovim uspjehom dokazala da pripada svjetskom vrhu, a iza svega toga su godine rada i odricanja.

Hvala svima koji su pridonijeli ovom uspjehu, posebno roditeljima I obitelji, te Športskom savezu grada Zagreba, gradonačelniku Zagreb, Hrvatskom Olimpijskom odboru i Vladi-ministarstvu športa I turizma, te trenerima - rekao nam je predsjednik Hrvatskog skvoš saveza Vedran Režić.

Sudjelovanje hrvatske igračice u momčadi koja je osvojila najprestižnije američko sveučilišno squash natjecanje predstavlja povijesni trenutak za hrvatski skvoš i još jednu potvrdu sve veće međunarodne prisutnosti hrvatskih sportaša u ovom sportu.