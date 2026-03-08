Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 76
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OKRŠAJ LEGENDI

Hrvatska legenda uspjela se osvetiti nakon dugo vremena, revanš je čekao 24 godine

Zagreb: Konferencija povodom otvorenja Hrvatskog športskog muzeja
Sandra Simunovic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
08.03.2026.
u 14:36

Posebnu pozornost privukao je revijalni susret hrvatske i grčke stolnoteniske legende - Zorana Primorca i Kalinikosa Kreange. Bio je to svojevrsni povratak u prošlost, replika njihova slavnog polufinala s Europskog prvenstva u stolnom tenisu 2002. u Zagrebu. Tada je Primorac vodio 3-1, no Kreanga je na kraju slavio

Završen je veteranski Stone Racket Istria, koji je u svom drugom izdanju okupio stolnotenisače i stolnotenisačice iz čak 19 zemalja,  a tijekom četiri dana Vrsar je ponovno bio središte međunarodne stolnoteniske zajednice.

Posebnu pozornost privukao je revijalni susret hrvatske i grčke stolnoteniske legende - Zorana Primorca i Kalinikosa Kreange. Bio je to svojevrsni povratak u prošlost, replika njihova slavnog polufinala s Europskog prvenstva u stolnom tenisu 2002. u Zagrebu. Tada je Primorac vodio 3-1, no Kreanga je na kraju slavio.

Dvadeset i četiri godine kasnije ponovno su se susreli - ovaj put u Vrsaru. Primorac danas ima 56 godina, a Kreanga je u nedjelju proslavio 54. rođendan. Iako sami kroz šalu priznaju da kosti ponekad malo više škripe, obojica su pokazala da su i dalje u sjajnoj formi. Nakraju je Primorac uspio slaviti i simbolično se revanširati Kreangi za poraz iz Zagreba.

"Naš meč u Zagrebu bio je jedan od najatraktivnijih u mojoj karijeri. Bilo je puno ludih poena i puna dvorana. U Vrsaru sam se revanširao", rekao je Primorac kroz smijeh. "Iskreno, očekivao sam da će biti teže igrati. Godinu sam dana stariji, a reket sam od prošlog meča s Perssonom uzeo možda jednom ili dvaput. Ipak, bila je otvorena igra, spin na spin - jedna lijepa priča i nadam se da su gledatelji uživali".

Kreanga, poznat po svojoj atraktivnoj igri i snažnom bekhendu, i ovaj je put pokazao zašto je godinama bio jedan od najuzbudljivijih igrača svijeta. Ipak, izvan terena ostao je skroman.

"Vrlo sam sretan što smo odigrali dobar meč - to znači da smo još u dobroj formi. Zoki je danas bio bolji i čini se da češće igra od mene. Što se tiče našeg susreta u Zagrebu, bio je to vrlo neizvjestan meč, ali tada sam jednostavno imao malo više sreće", rekao je Kreanga.

Slavni Hrvat nakon teške bolesti napravio je veliki zaokret: Evo gdje danas živi i čime se bavi
Ključne riječi
Zagreb Stolni tenis Zoran Primorac

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!