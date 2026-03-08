Hrvatska legenda uspjela se osvetiti nakon dugo vremena, revanš je čekao 24 godine

Završen je veteranski Stone Racket Istria, koji je u svom drugom izdanju okupio stolnotenisače i stolnotenisačice iz čak 19 zemalja, a tijekom četiri dana Vrsar je ponovno bio središte međunarodne stolnoteniske zajednice.

Posebnu pozornost privukao je revijalni susret hrvatske i grčke stolnoteniske legende - Zorana Primorca i Kalinikosa Kreange. Bio je to svojevrsni povratak u prošlost, replika njihova slavnog polufinala s Europskog prvenstva u stolnom tenisu 2002. u Zagrebu. Tada je Primorac vodio 3-1, no Kreanga je na kraju slavio.

Dvadeset i četiri godine kasnije ponovno su se susreli - ovaj put u Vrsaru. Primorac danas ima 56 godina, a Kreanga je u nedjelju proslavio 54. rođendan. Iako sami kroz šalu priznaju da kosti ponekad malo više škripe, obojica su pokazala da su i dalje u sjajnoj formi. Nakraju je Primorac uspio slaviti i simbolično se revanširati Kreangi za poraz iz Zagreba.

"Naš meč u Zagrebu bio je jedan od najatraktivnijih u mojoj karijeri. Bilo je puno ludih poena i puna dvorana. U Vrsaru sam se revanširao", rekao je Primorac kroz smijeh. "Iskreno, očekivao sam da će biti teže igrati. Godinu sam dana stariji, a reket sam od prošlog meča s Perssonom uzeo možda jednom ili dvaput. Ipak, bila je otvorena igra, spin na spin - jedna lijepa priča i nadam se da su gledatelji uživali".

Kreanga, poznat po svojoj atraktivnoj igri i snažnom bekhendu, i ovaj je put pokazao zašto je godinama bio jedan od najuzbudljivijih igrača svijeta. Ipak, izvan terena ostao je skroman.

"Vrlo sam sretan što smo odigrali dobar meč - to znači da smo još u dobroj formi. Zoki je danas bio bolji i čini se da češće igra od mene. Što se tiče našeg susreta u Zagrebu, bio je to vrlo neizvjestan meč, ali tada sam jednostavno imao malo više sreće", rekao je Kreanga.