Zeljko drugi u Dusseldorfu

Filip Zeljko (200. na svijetu) bio je na korak do svoje prve WTT Feeder titule.

Nakon vodstva 2:0 u setovima, naš stolnotenisač nažalost nije uspio dovršiti posao u finalu, jer je Belgijac Adrien Rassenfosse (66.) preokrenuo i slavio s 3:2 (-9, -2, 7, 7, 6).

Šteta, jer je Filip odigrao sjajan meč i bio vrlo blizu velikog uspjeha. Svejedno, drugo mjesto u Düsseldorfu mu je najveći uspjeh na WTT turnirima.

Iza njega je odličan turnir. Na putu do finala nanizao je pet pobjeda, većinom protiv bolje rangiranih igrača, što će mu donijeti i značajan napredak na svjetskoj rang-listi - očekuje se skok od oko 70-ak mjesta. Redom je pobijedio Japanca Omodu 3:0 (11, 3, 11), Nijemca Verdonschota (65.) 3:2 (7, -10, 5, -8, 9), Poljaka Badowskog (261.) 3:0 (6, 7, 3), Nijemca Mengela (109.) 3:0 (9, 7, 7 i Luksemburžanina Mladenovića (86.) 3:0 (11, 8, 4). Bio je na korak da ostvari i petu pobjedu s 3:0, pogotvo nakon što je drugi set totalno dominirao, ostavio je Belgijca na dva poena, ali nakon tog seta Rassenfosse se uspio vratiti i na kraju slavio.