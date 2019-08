Čistačica optužila poznatog srpskog trenera za silovanje: Tražio je dvije minute...

Srpski nogometni trener Milutin Mića Sredojević optužen je od strane jedne žene u Južnoj Africi za silovanje.

Sredojević (49) je do nedavno vodio nogometni klub Orlando Pirates u Južnoj Africi, ali je podnio ostavku, a to je objasnio obiteljskim razlozima, odnosno da mu je majka bolesna te da želi biti bliže Srbiji. Ipak, ubrzo nakon odlaska iz Južne Afrike preuzeo je egipatski Zamalek, a plaća u tom velikanu afričkog nogometa mu je sto tisuća dolara mjesečno.

Sunday World prenio je i izjave žene koja je tužila Sredojevića, a objavljeno je samo da ima 51 godinu dok je ime ostalo tajna.

– Pokušavam zaboraviti na to jer mi zadaje glavobolje. Ne mogu jesti i spavati od 08. kolovoza. Pokušavam to blokirati u mozgu – prenosi Sunday World njene riječi.

Dodala je i da je pretrpjela veliku traumu.

- Kada pričam o tome osjećam bijes. Ovo je jako stresno. Ne razumijem što se dogodilo i još uvijek pokušavam shvatiti. I dalje sam u šoku - dodala je, a Sunday World otkriva i što je rekla policiji o incidentu koji se navodno dogodio u hotelu u Johannesburgu gdje je ona radila kao čistačica, a srpski trener bio gost.

– On je prošao pored mene u hodniku. Ušla sam u toalet da ga očistim i tada sam shvatila da je on iza mene i da me gleda. Nastavila sam čistiti, a tada sam čula da je zatvorio vrata. Držao je donji dio svoje trenirke i rekao da mu se moram predati na dvije minute. Nisam razumjela te sam ga pitala da ponovi. On je opet rekao to isto, a onda je skinuo trenirku. Tada sam počela vrištati, rekla mu ne i istrčala iz toaleta – objasnila je žena.

Izjavu medijima dao je i Sredojevićev menadžer Ivica Stanković.

– Čitao sam o tome u novinama, ali još nisam vidio nijedan službeni dokument. Nisam njegov odvjetnik, ali sam mu menadžer – kazao je Stanković.

