VIDEO Červar kiptio od bijesa: Ponizili su me kao da sam pseto!

Hrvatski rukometni izbornik Lino Červar nakon pobjede nad Francuskom (23:20) žestoko se obrušio na dio medija koji ga je, prema njegovom mišljenju, neopravdano kritizirao.

- Pobijedili smo i svjetskog i europskog prvaka. Ponosan sam na igrače. Hvala svim ljubiteljima sporta u Hrvatskoj koji nas podržavaju - rekao je Červar pa osuo paljbu po jednom novinaru:

- Ponizili su me kao da sam pseto. To je nešto nevjerojatno. Ipak sam ja najtrofejniji rukometni trener na svijetu. Izvrijeđali su me, naveli da sam ja najslabija karika. Šačica ljudi ima batinu u ruci, cijeli život me lupaju po glavi i uživaju u tome da me unište. Kako da ljudi vole ovu domovinu? Ljudi se bore, spajaju kraj s krajem, a mangupi ih teroriziraju.

Na kraju je dodao:

- Zabranjeno mi je govoriti! Rođeni smo kao ljudsko biće, a onda nam daju državljanstvo i sve ostalo. Nećemo ništa postići u Hrvatskoj ako ne poštivamo druge. Nazivaju me starcem i svašta, kakvi su to ljudi? Kako voditi državu koja te gazi?

- Ljudi koji doma spavaju na kauču jedva čekaju da me izvrijeđaju nakon poraza. Mogu raditi kurikularnu reformu koliko hoće, ali ako nema odgoja, džaba ti znanje.