Čačić uoči Šibenika: Ademi neće igrati. Veseli me povratak Ivanušeca u reprezentaciju

Nogometaši Dinama sutra gostuju na Šubićevcu, gdje će se od 18:10 sati susresti s domaćim Šibenikom. Vodeća momčad ljestvice ima čak 12 bodova prednosti nad drugoplasiranim Hajdukom, a sada im se pruža nova prilika za trobod, s obzirom na to da Narančasti drže predzadnje mjesto u prvenstvu. Susret je najavio trener Ante Čačić, istaknuvši kako na raspolaganju nema kapetana Arijana Ademija, koji bi uskoro trebao realizirati transfer u Kinu.

- Nakon napornog tjedna imali smo dva dana odmora. Imamo problema, Ademi neće biti spreman za utakmicu, male poteškoće osjećaju Perić i Ivanušec. Vidjet ćemo nakon ovog treninga hoće li biti sposobni za utakmicu, a svi su ostali sposobni - rekao je.

Zlatko Dalić u reprezentaciju je vratio Luku Ivanušeca. Pretpoziv je, pak, dobio Dario Špikić.

- Veseli me što se Ivanušec, koji je bio stalni član A-vrste, vratio u reprezentaciju. To govori da svaki igrač svojom zaslugom dobije što mu pripada. Svakako nas veseli što je pretpoziv dobio i Špikić. On je igrač koji je skrenuo na sebe pozornost u zadnjoj polusezoni. Igra dobro, svaki igrač koji iskoči na takav način je zadovoljstvo klubu - ističe Čačić koji je potom prokomentirao protivnika:

01.03.2023., stadion Maksimir, Zagreb - SuperSport Hrvatski nogometni kup, cetvrtfinale, GNK Dinamo - NK Lokomotiva. Dario Spikic, Luka Ivanusec Photo: Igor Kralj/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Čeka nas jako teška utakmica, dobar i motiviran domaćin. Šibenik je u situaciji u kojoj se bori za ostanak u ligi. To je momčad koja se izgranirala s dosta igrača, pokazuju cijelo proljeće kvalitetne igre. Cilj nam je uvijek tražiti tri boda i predstaviti se u najboljem svijetlu. Ako će biti tako, bit ću zadovoljan.