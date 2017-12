Bogdan: Na Maksimiru nisam dugo bio jer me ne privlači ambijent

Jeste li znali da je Srećko Bogdan (60) bio drugi kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, nakon Zlatka Kranjčara? Popularni Čeči s trakom je predvodio nacionalnu momčad u prijateljskoj utakmici sa Slovenijom u lipnju 1991. godine, a prije toga igrao je i u susetu sa Slovenijom u Murskoj Soboti u prosincu 1990.

Žaloste me prazni stadioni

Danas je Bogdan uspješan trener juniora zaprešićkog Intera, bez ambicija da se ponovno okuša u seniorskom nogometu.

– Uživam radeći s klincima, to me posve ispunjava. A natrag u seniore ne bih – kazao je Bogdan te objasnio:

– Previše me žalosti slika naših praznih prvoligaških stadiona, otužni ambijenti. Moj Dinamo, koji je za mene svetinja, na posljednjoj je domaćoj utakmici imao tisuću ljudi na tribinama, a naslove prvaka znao je slaviti pred samo kojom tisućom ljudi više.

U kakvim uvjetima radite u Zaprešiću?

– Nekada su bili katastrofalni, a danas su normalni. Imamo igralište s umjetnom travom koje je od jutra puno djece, čemu se svi trebamo veseliti. Zahvalan sam na angažmanu Branku Laljku koji je za mene najbolji nogometni djelatnik u Hrvatskoj, čija su zasluga rezultatska i financijska stabilnost našega kluba. Iskreno, nisam pobornik umjetne trave, jer čim je nešto umjetno, to nije ono pravo, ali to igralište nas je spasilo – nastavlja legendarni Srećko Bogdan.

Legenda ste Dinama, s jedanaestogodišnjim stažem u plavom dresu. Idete li na Dinamove utakmice?

– Nisam bio u Maksimiru već jako dugo, iako sam dinamovac od malih nogu i sanjao sam Dinamov dres, u kojemu sam odigrao 596 utakmica. Ne privlači me ambijent u Maksimiru, ali ni uvjeti koje publika ondje ima. Kiša pada, a ljudi stoje, kisnu i smrzavaju se, ne možete ni kišobran unijeti na tribinu... Jednostavno, gledatelji nemaju uvjete da bi normalno pratili utakmicu i to me jako žalosti – ističe Bogdan.

U izboru nogometaša godine nije dao ni jedan glas igračima iz hrvatske lige. Zašto?

– Zato što se dečki iz hrvatske lige tek trebaju dokazati, odigrati na visokoj razini više od jedne-dvije sezone. Mnogi od njih misle da su vrhunski igrači nakon par odličnih utakmica, ali da biste postali međunarodna klasa, za to ipak trebate proći neki proces. Kao što su ga prošli momci kojima sam dao glasove – tvrdi Srećko Bogdan.

Modrića ste u zaprešićkom Interu u ruke dobili kada je bio 19-godišnjak.

Rekao sam mu: Ne boj se!

– Došao je zajednio s Ćorlukom i Čalom. Rekao sam tada svoj trojici: “Ako ste došli iz Dinama, to ne znači da ste pretplaćeni na igranje. Morate pokazati želju i kvalitetu”. Modrića sam prvi put u vatru ubacio na turniru u Murskoj Soboti. Dujmović je bio dao klub na arbitražu, pa sam posegnuo za mladim Lukom. Kazao sam mu: “Evo ti šansa, ne boj se, stojim iza tebe, dobit ćeš 10 utakmica da mi se pokažeš”. I nije trebalo proći toliko, odmah sam vidio da je dečko srčan, borben, da je kvaliteta koju tražim – nastavlja Bogdan.

Vodili ste Luku jednu polusezonu u kojoj je Inter bio hit prvenstva. Biste li bili prvaci da su vam ga ostavili do kraja?

– Vjerujem da bismo bili prvaci, jer on je u jesen bio nositelj naše igre, a u proljeće, nakon što je vraćen u Dinamo, upravo nam je nedostajala ta njegova imaginacija. Na žalost, u Dinamu uopće nije igrao i plavi su završili u ligi za ostanak. A mi smo bili drastično oslabljeni jer Modrić ne samo da je bio graditelj naše igre, nego je izvrsno obavljao i defenzivne zadaće, igrajući u oba smjera. Već tada, u ranoj fazi karijere, Luka Modrić bio je uzor suigračima, i takav je ostao do danas. Pošten, korektan, požrtvovan – naglašava Bogdan.

Je li Luka najveći igrač kojega ste trenirali?

– Od naših igrača svakako, a od stranih najveći je bio Oliver Kahn, s kojim sam igrao u Karlsruheu, a potom ga i trenirao, dok sam bio pomoćni trener u tom klubu. Pazite, Oli je poslije postao najbolji vratar svijeta, što me nije nimalo iznenadilo jer sam znao s kolikom je strašću bio posvećen treninzima. To je pristup kakav sam oduvijek tražio od igrača: morate željeti, jako željeti; ako vas ja moram tjerati da radite, nikad ništa od vas – zaključio je Bogdan, koji je svojedobno briljirao i kao televizijski nogometni sukomentator na nacionalnoj televiziji.

Bogdanov izbor:

1. Luka Modrić (Real) 10

2. Ivan Rakitić (Barcelona) 9

3. Mario Mandžukić (Juventus) 8

4. Ivan Perišić (Inter) 7

5. Vedran Ćorluka (Lokomotiv) 6

6. Dejan Lovren (Liverpool) 5

7. Domagoj Vida (Dinamo, Kijev) 4

8. Andrej Kramarić (Hoffenheim) 3

9. Marcelo Brozović (Inter) 2

10. Milan Badelj (Fiorentina) 1