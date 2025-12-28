Bivši engleski reprezentativac mogao bi na pet godina u zatvor, nalazi se u velikim problemima

Jedan od najpoznatijih napadača u novijoj povijesti Premier lige, Andy Caroll (36). Ovaj engleski centarfor u karijeri je nosio dresove Newcastlea, Liverpoola i West Hama, a u najvišem razredu engleskog nogometa ima 248 nastupa i 54 pogotka, mogao bi se naći u velikim poblemima.

Najveći trag ostavio je u West Hamu u kojem je skupio 142 nastupa uz 34 pogotka, a nešto manje utakmica odigrao je za Newcastle u kojem je i započeo svoju karijeru.

Nešto manje nastupa skupio je u Newcastleu, klubu u kojem je započeo karijeru. Za Svrake je odigrao 134 nastupa uz učinak od 34 pogotka i 26 asistencija, potom je bio u Readingu pa West Bromwich Albionu.

Engleska druga liga nije bila sretna za Carrolla i nakon još jedne kraće epizode otišao je put Francuske i Amiensa, te potom u Bordeaux, u klub koji je izgubio profesionalnu licencu zbog velikih financijskih problema.

Caroll se još nije oprostio od nogometa, sada je član kluba Dagenham & Redbridge FC u šestom rangu engleskog nogometa. No, i dalje ga mediji 'lijepo' prate, ali ne zbog nogometnih razloga.

Naime, prema pisanju britanskog portala Telegraph, Carroll je nedavno uhićen zbog kršenja sudske zabrane prilaska. Taj medij navodi da je predviđena kazna za ovaj prekršaj do pet godina zatvora. Sun je pak prvi objavio vijest početkom prosinca, a u tom tekstu nisu naveli ime nogometaša, već su izvijestili da je bivša engleska nogometna zvijezda uhićena zbog sumnji da je počinila kazneno djelo - pokušaj silovanja.

Telegraph je otkrio da je riječ upravo o Carrollu, koji je zbog optužbi dobio zabranu prilaska, a navodnim kršenjem sudske odredbe mogao bi se naći u velikim problemima...