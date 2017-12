Modriću bi medalja s Hrvatskom na SP-u bila najbolja moguća životna nagrada

Nagrada za najboljeg veznjaka na svijetu ide - Luki Modriću! Tako je to izgledalo u Parizu tijekom spektakularne Ballon d’Or večeri, u kojoj se krunom najboljeg nogometaša svijeta okrunio Cristiano Ronaldo, ispred Lionela Messija, Neymara, Gianluigija Buffona i plavokosog Zadranina teškog djetinjstva i krhke građe, koja ga je koštala karijere u Hajduku. Sreću je potom pronašao u zagrebačkom Dinamu, a ostalo je povijest.

Već kao 18-godišnjak se pronašao u “mesarskoj” Premier ligi Bosne i Hercegovine, izbjegao sve pokušaje protivnika da ga ozlijede i pokažu gdje mu je mjesto. On je pokazao njima i osvojio prvu značajniju individualnu nagradu, prvu od 32, koliko ima i godina.

Tko može igrati u BiH ligi, može igrati bilo gdje – rekao je Modrić pri uručenju nagrade za najboljeg igrača u sezoni.

Nisu te riječi bile floskula, Luka je na posudbi u Interu iz Zaprešića pokazao koliko vrijedi i da nije povučen s nje u drugoj polovici sezone, možda bi Zaprešićani proslavili titulu prvaka. Ovako se morao zadovoljiti prvim mjestom s Dinamom u “ligi za bedaka” i titulom za nadu godine Prve HNL.

Imao je 19 godina tad, a još nijednu značajniju utakmicu za modre, što je velika šteta jer u godinama nakon njegova odlaska toliko je mladića igralo u prvoj momčad i prije 18. godine. No, možda je sve moralo biti baš kako i jest jer sve je sjelo na svoje mjesto. Modrić je Dinamo digao u orbitu, iz mulja te famozne lige za ostanak do titule prvaka, prve pobjede na Poljudu nakon pet godina...

– Ovo mi je najbolja utakmica dosadašnje karijere – izjavio je 12. veljače 2006., kad je Dinamu donio dugo čekano slavlje protiv Hajduka u Splitu.

Kroz sljedeće će sezone u Prvoj HNL činiti čuda, dokazivati se u Europi, dobiti pozivnicu Zlatka Kranjčara za Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj 2006. Čak je u debiju s Argentinom (3:2) imao priliku igrati bok uz bok Lea Messija, s kojim će u budućnosti odigrati dvoznamenkasti broj susreta.

Nekako je bilo logično da će otići nakon svega u domaćem prvenstvu i nakon sezone 2008. te treće titule prvaka zaredom s Dinamom pozdravio navijače. I to kako. Uspeo se na sjevernu tribinu stadiona Maksimir i s Bad Blue Boysima otpjevao nekoliko pjesama. Nitko u tim trenucima nije slutio da će samo nekoliko godina poslije odnosi biti narušeni, no to je priča za neke druge rubrike.

Nogometni život nastavio je Modrić u Londonu, u dresu Tottenhama, a zagrebačkom klubu pripalo je pritom rekordnih 21 milijun eura. Time kreće istinska priča, stvaranje Modrića kakvog znamo, nešto povučenijeg na travnjaku, dirigenta svih akcija. Iako je ušao u momčad godine na nesretnom Europskom prvenstvu 2008., istinska individualna nagrada van okvira Hrvatske stigla je nakon sezone 2010./2011.

Proglašen je najboljim u redovima Spursa i u tom trenutku postalo je jasno – gdje god Luka igrao, najbolji je. Zato se morao uzdići razinu iznad, otići u klub koji je prepun najboljih od najboljih. A to je Real Madrid. Stigao je među kraljeve 2012. za zapravo skromnih 30 milijuna eura, posebno ako se uzme u obzir koliko istinski vrijedi. Vodili su ga José Mourinho, Carlo Ancelotti, Rafa Benitez i Zinedine Zidane. Velikan za velikanom.

Navijači ga obožavaju, mediji također, suigračima je miljenik i svi ga iznimno poštuju. Izvan travnjaka ima voljenu suprugu Vanju, troje djece i svakako život kakav obični smrtnici mogu samo sanjati. Od Zatona Obrovačkog do Madrida, vrha svijeta, čudesno!

– Volio bih karijeru završiti u Realu – nedavno je izrekao Luka, što su identične riječi koje je uputio navijačima na odlasku iz Dinama, ali otad se previše toga promijenilo, dodirnuo je nogometna božanstva i želi ostati tim dijelom što duže može.

Tri Lige prvaka, tri ulaska u Uefinu momčad godine, dvaput najbolji veznjak La Lige, tri ulaska u Fifinu momčad godine, jednom dio La Ligine momčadi godine, jednom najbolji veznjak po izboru navijača na Facebooku...

Sve to stiglo je s dolaskom u Madrid!

Sad ga čekamo da s Hrvatskom napravi izniman rezultat jer to je ono što želi. Sve ostalo ima, apsolutno svaku titulu koja u nogometu postoji. Domaća prvenstva, kupovi i superkupovi, europske i svjetske klupske titule... Nadajmo se da će Svjetsko prvenstvo u Rusiji biti trenutak koji se čeka, Modrićeva nagrada za životno djelo!