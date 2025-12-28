Znate li tko je bio posljednji Hrvat koji je nastupio za nogometnu reprezentaciju Jugoslavije?

Platforma Netflix nedavno je izbacila dirljiv sportski dokumentarni film autora Jure Pavlovića „Izgubljeni dream team” o košarkaškoj reprezentaciji Jugoslavije koja je u zadivljujućem stilu postala europskim prvakom 1991. godine u Rimu.

Jedna od najupečatljivijih sekvenci ove intrigantne, pomalo nostalgičarske priče bio je naprasni odlazak sjajnog slovenskog košarkaša Jure Zdovca iz reprezentacije usred Prvenstva – zbog agresije Jugoslavenske narodne armije na Sloveniju tog lipnja 1991. godine. Bio je to logičan, moralan i patriotski obojen Zdovcov potez – nakon telefonskog poziva iz Ljubljane, i iz današnje perspektive – antologijski.

Dalic Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

S druge strane, hrvatski košarkaši koji su sudjelovali na Eurobasketu – Rađa, Kukoč, Perasović i Komazec – ostali su do kraja u reprezentaciji, te su 29. lipnja 1991. godine u Rimu podignuli šampionski pehar – četiri dana nakon što je Hrvatska proglasila neovisnost. I nikada više za Jugoslaviju nisu igrali.

No, vratimo se načas Slovencima i povucimo paralelu između košarkaša Jurija Zdovca i slovenskih nogometaša toga burnog vremena. Dakle, Republika Slovenija proglasila je neovisnost istoga dana kada i Hrvatska, 25. lipnja 1991. godine, i taj bi datum trebao biti ishodišna točka potpunog iščeznuća slovenskih sportaša iz jugoslavenskih reprezentacija.

Ali, prema dostupnim podacima iz arhiva NS Jugoslavije – neki od najboljih slovenskih nogometaša čini se još uvijek nisu bili dovoljno nacionalno osviješteni poput spomenutog Zdovca.



Pa tako u izvješću s prijateljske utakmice Jugoslavija – Čehoslovačka 3:4 (na penale) odigrane u talijanskoj Aosti 8. kolovoza 1991. stoje imena dvojice Slovenaca, debitanata u selekciji Jugoslavije, Džonija Novaka i Darka Milaniča, u to vrijeme igrača beogradskog Partizana. Hrvata u toj momčadi Jugoslavije nije bilo.

Idemo dalje: 4. rujna 1991. godine u Stockholmu je igrana kvalifikacijska utakmica za EP Švedska – Jugoslavija 4:3, a u sastavu gostiju ponovno se našao Slovenac Darko Milanič, ali i jedan Hrvat – Tomislav Ivković.



Potom je selekcija Jugoslavije 16. listopada 1991. igrala na Farskim Otocima – bez minutaže hrvatskih i slovenskih igrača, ali 30. listopada 1991. u prijateljskoj utakmici s Brazilom u Varginhi (1:3) opet se u sastavu Jugoslavije pojavljuju spomenuti Novak i Milanič, još uvijek igrači Partizana, te jedan Hrvat – Mario Stanić, 19-godišnji igrač sarajevskog Željezničara. Bio je to posljednji nastup nekog hrvatskog igrača za selekciju Jugoslavije.



Novak i Milanič potom participiraju i u kvalifikacijskoj utakmici s Austrijom u Beču (2:0) odigranoj 13. studenog 1991., potom i u prijateljskoj s Nizozemskom u Amsterdamu u ožujku 1992. godine (0:2). Obojica Slovenaca (tek) tada su se bila oprostila od plavog dresa i onda počela nastupati za Sloveniju: Novak je skupio 71 nastup, a Milanič 42.