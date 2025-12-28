Naši Portali
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
BURNA 1991.

Znate li tko je bio posljednji Hrvat koji je nastupio za nogometnu reprezentaciju Jugoslavije?

Na današnji dan Hrvatska osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 1998.
Sinisa Hancic/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
28.12.2025.
u 15:00

Dokumentarac Izgubljeni dream team donosi priču o naprasnom odlasku slovenskog košarkaša Zdovca iz reprezentacije Jugoslavije, ali njegov primjer nisu slijedili i neki slovenski nogometaši

Platforma Netflix nedavno je izbacila dirljiv sportski dokumentarni film autora Jure Pavlovića „Izgubljeni dream team” o košarkaškoj reprezentaciji Jugoslavije koja je u zadivljujućem stilu postala europskim prvakom 1991. godine u Rimu.

Jedna od najupečatljivijih sekvenci ove intrigantne, pomalo nostalgičarske priče bio je naprasni odlazak sjajnog slovenskog košarkaša Jure Zdovca iz reprezentacije usred Prvenstva – zbog agresije Jugoslavenske narodne armije na Sloveniju tog lipnja 1991. godine. Bio je to logičan, moralan i patriotski obojen Zdovcov potez – nakon telefonskog poziva iz Ljubljane, i iz današnje perspektive – antologijski. 

Dalic

S druge strane, hrvatski košarkaši koji su sudjelovali na Eurobasketu – Rađa, Kukoč, Perasović i Komazec – ostali su do kraja u reprezentaciji, te su 29. lipnja 1991. godine u Rimu podignuli šampionski pehar – četiri dana nakon što je Hrvatska proglasila neovisnost. I nikada više za Jugoslaviju nisu igrali.

No, vratimo se načas Slovencima i povucimo paralelu između košarkaša Jurija Zdovca i slovenskih nogometaša toga burnog vremena. Dakle, Republika Slovenija proglasila je neovisnost istoga dana kada i Hrvatska, 25. lipnja 1991. godine, i taj bi datum trebao biti ishodišna točka potpunog iščeznuća slovenskih sportaša iz jugoslavenskih reprezentacija.

Ali, prema dostupnim podacima iz arhiva NS Jugoslavije – neki od najboljih slovenskih nogometaša čini se još uvijek nisu bili dovoljno nacionalno osviješteni poput spomenutog Zdovca. 


Pa tako u izvješću s prijateljske utakmice Jugoslavija – Čehoslovačka 3:4 (na penale) odigrane u talijanskoj Aosti 8. kolovoza 1991. stoje imena dvojice Slovenaca, debitanata u selekciji Jugoslavije, Džonija Novaka i Darka Milaniča, u to vrijeme igrača beogradskog Partizana. Hrvata u toj momčadi Jugoslavije nije bilo.

Idemo dalje: 4. rujna 1991. godine u Stockholmu je igrana kvalifikacijska utakmica za EP Švedska – Jugoslavija 4:3, a u sastavu gostiju ponovno se našao Slovenac Darko Milanič, ali i jedan Hrvat – Tomislav Ivković.
 
Potom je selekcija Jugoslavije 16. listopada 1991. igrala na Farskim Otocima – bez minutaže hrvatskih i slovenskih igrača, ali 30. listopada 1991. u prijateljskoj utakmici s Brazilom u Varginhi (1:3) opet se u sastavu Jugoslavije pojavljuju spomenuti Novak i Milanič, još uvijek igrači Partizana, te jedan Hrvat – Mario Stanić, 19-godišnji igrač sarajevskog Željezničara. Bio je to posljednji nastup nekog hrvatskog igrača za selekciju Jugoslavije.


Novak i Milanič potom participiraju i u kvalifikacijskoj utakmici s Austrijom u Beču (2:0) odigranoj 13. studenog 1991., potom i u prijateljskoj s Nizozemskom u Amsterdamu u ožujku 1992. godine (0:2). Obojica Slovenaca (tek) tada su se bila oprostila od plavog dresa i onda počela nastupati za Sloveniju: Novak je skupio 71 nastup, a Milanič 42.
Avatar Moodleen
Moodleen
16:26 28.12.2025.

35 let nema te umjetne tvorevine, al ovi ju moraju svaki dan spominjati! Fali vam? Pa preselite se. Lp

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!