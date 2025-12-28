VIDEO: Čudesna igra Modrića protiv Verone. Sudjelovao kod dva gola, imao sjajan šut s 20 metara

Modrić je bio zaslužan za prvi i treći gol Milana u pobjedi od 3:0 protiv Verone. Prvi je postignut nakon njegova ubačaja iz kornera (video ogledajte ovdje), a zabio ga je Christian Pulišić. Kod trećeg je praktički sve servirao za Nkunkua. Modrić je opalio prizemno ljevicom s ruba kaznenog prostora, lopta se odbila od vratnice, a na nju je natrčao Nkunku i zabio. Gol pogledajte ovdje.

Drugi pogodak Milana također je postigao Nkunku iz jedanaesterca u 48. minuti.

Hrvatski playmaker Milana igru je napustio u 70. minuti, uz ovacije domaće publike. Milan je ovom pobjedom barem privremeno zasjeo na sam vrh tablice, s dva boda više od vodećeg Intera koji večeras od 20.45 sati igra na teškom gostovanju protiv Atalante. U dvoboju Petra Sučića i Marija Pašalića samo pobjeda Interovce vraća na čelnu poziciju Serie A.