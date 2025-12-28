Naši Portali
DOBIO OVACIJE

VIDEO: Čudesna igra Modrića protiv Verone. Sudjelovao kod dva gola, imao sjajan šut s 20 metara

Serie A - AC Milan v Hellas Verona
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
1/2
Autor
Karlo Ledinski
28.12.2025.
u 14:44

Luka Modrić (40) opet je oduševio navijače Milana, odigrao je odličnu utakmicu u uvjerljivoj pobjedi rossonera 3:0 protiv Verone u 17. kolu Serie A. Domaćin je na Meazzi slavio golovima Christiana Pulisica u 45. te Christophera Nkunkua u 48. i 53. minuti.

Modrić je bio zaslužan za prvi i treći gol Milana u pobjedi od 3:0 protiv Verone. Prvi je postignut nakon njegova ubačaja iz kornera (video ogledajte ovdje), a zabio ga je Christian Pulišić. Kod trećeg je praktički sve servirao za Nkunkua. Modrić je opalio prizemno ljevicom s ruba kaznenog prostora, lopta se odbila od vratnice, a na nju je natrčao Nkunku i zabio. Gol pogledajte ovdje.

Drugi pogodak Milana također je postigao Nkunku iz jedanaesterca u 48. minuti.

Dalic

Hrvatski playmaker Milana igru je napustio u 70. minuti, uz ovacije domaće publike. Milan je ovom pobjedom barem privremeno zasjeo na sam vrh tablice, s dva boda više od vodećeg Intera koji večeras od 20.45 sati igra na teškom gostovanju protiv Atalante. U dvoboju Petra Sučića i Marija Pašalića samo pobjeda Interovce vraća na čelnu poziciju Serie A.
Ključne riječi
Serie A AC Milan Luka Modrić

