Statistika kaže: Livaja je tek 104. najbolji igrač HNL-a, a prvo mjesto bi vas moglo iznenaditi

Kraj je godine, pa su tako sportski portali puni pregleda za kalendarsku 2025. godinu, različitih top-ljestvica, najboljih postava, najvećih iznenađenja, razočarenja, i svega sličnog tome.

Budući da brojna sportska borilišta miruju, odlučili smo se za nešto drukčiji pristup. Analizirali smo jesenski dio HNL sezone kroz naše partnere s hrvatske platforme SofaScore, koja je poznata po detaljnom statističkom praćenju izvedbi igrača.

YouTuber pokazao kako mu izgleda lice nakon operacije i Joshuinog nokauta Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na osnovu svega što se događa na terenu, SofaScore na svojim stranicama ima automatski algoritamski generiranu funkciju izračuna ocjena igrača. Dakle, ove ocjene ne daju ljudi, već se na osnovu statistika i svih mogućih učinaka, od golova i asistencija, pa sve do dodavanja, duela, uklizavanja i centaršuteva, ocjena sama od sebe kreira putem programa.

A prema ocjenama koje su generirane na SofaScoreu, najbolji igrač jesenskog dijela ove sezone HNL-a je ofenzivni veznjak Slaven Belupa, 20-godišnji Adriano Jagušić. Mladić iz Koprivnice je ove sezone uistinu zablistao, ubilježivši učinak od šest pogodaka i šest asistencija u prvom dijelu sezone, a algoritam SofaScorea mu je dodijelio prosječnu ocjenu 7,46.

Na drugom mjestu lige se trenutačno nalazi Dinamov stoper, još jedan 20-godišnjak, Španjolac Sergi Dominguez, koji ima ocjenu 7,34. Slijede ga 'desetka' prvaka Rijeke, Toni Fruk (7,32), potom veznjak Gorice, Iker Pozo (7,28), a društvo od pet najboljih igrača jesenskog dijela sezone zatvara Hajdukov polivalentni veznjak Rokas Pukštas (7,24).

VEZANI ČLANCI:

Čovjek koji je u posljednjih nekoliko sezona bio dominantna figura te najbolji igrač lige, Marko Livaja, ove sezone je u padu, što zbog ozljeda, što zbog kadrovske situacije pri kojoj više nije nužno opcija za početnu postavu. Livaja se nakon jesenskog dijela HNL-a nalazi tek na 104. mjestu prema ocjenama SofaScorea, s prosječnom ocjenom 6,73.

U ovom izračunu se računaju samo igrači koji su nastupili barem u 50% dostupnih utakmica, a među njima se na posljednjem, 173. mjestu nalazi stoper i veznjak Vukovara, Vito Čaić s prosječnom ocjenom 6,37.