Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 90
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Romantika HNL-a

FOTO: Zlatko Dalić bez majice prije 30 godina. Prepoznajete li kultnog dinamovca u njegovom društvu?

Autor
Karlo Ledinski
28.12.2025.
u 15:30

Facebook stranica "La historica del futbol Balcanico" često objavljuje i stare fotografije hrvatskih nogometaša, a na jednoj takvoj objavili su i Zlatka Dalića bez majice dok je igrao u Varteksu

Na toj fotografiji aktualni hrvatski izbornik nalazi se u društvu legendarnog dinamovca, bivšeg trofejnog igrača, a sada trenera Damira Krznara. Dalić i Krznar zajedno su tri godine dijelili svlačionicu Varteksa. Zlatko je u varaždinskom prvoligašu bio od 1992. do 1996., a Krznar od 1992. do 1995. godine.

U razgovoru za Podcast inkubator Krznar se svojedobno prisjetio tih zajedničkih trenutaka.

Dalic


- Dala luđak! Ja ga nikako danas u ovoj ulozi, tu njegovu ozbiljnost, staloženost i mirnoću ne mogu povezati s Dalićem iz igračkih dana. Ma vragu iz torbe je ispao tih godina, u pozitivnom smislu, naravno. On je bio prvi animator u svlačionici, uvijek je to bila neka zafrkancija. Tada je tek došao u Varaždin, a ta njegova karikirana želja da 'kajka' je bila fantastična i sad ju je čak i dobro uhvatio. Vidim ja da se on tu lomi, da je puno više Varaždinac nego Livnjak. Dala je bio motor tog Varteksa. Praktički, mi smo iz treće lige raspadom Jugoslavije ušli u prvu. Dala je bio taj motor, uz Beseka drugi kapetan naše momčadi i zaista je nas klince vodio na 'joystick'. Tehnički je bio jako dobar igrač - prisjetio se Krznar.

Varteks je tih godina bio izuzetno jak, na čelu s legendarnim predsjednikom kluba Anđelkom Herjavcem složena je momčad koju su činili sjajni igrači poput Dalića, Krznara, Beseka, Toplaka, Mrmića, Balajića, Vugrinca, Mumleka, Štefulja...
Ključne riječi
Varteks Damir Krznar Zlatko Dalić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!