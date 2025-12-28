FOTO: Zlatko Dalić bez majice prije 30 godina. Prepoznajete li kultnog dinamovca u njegovom društvu?

Na toj fotografiji aktualni hrvatski izbornik nalazi se u društvu legendarnog dinamovca, bivšeg trofejnog igrača, a sada trenera Damira Krznara. Dalić i Krznar zajedno su tri godine dijelili svlačionicu Varteksa. Zlatko je u varaždinskom prvoligašu bio od 1992. do 1996., a Krznar od 1992. do 1995. godine.

U razgovoru za Podcast inkubator Krznar se svojedobno prisjetio tih zajedničkih trenutaka.

Dalic Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.



- Dala luđak! Ja ga nikako danas u ovoj ulozi, tu njegovu ozbiljnost, staloženost i mirnoću ne mogu povezati s Dalićem iz igračkih dana. Ma vragu iz torbe je ispao tih godina, u pozitivnom smislu, naravno. On je bio prvi animator u svlačionici, uvijek je to bila neka zafrkancija. Tada je tek došao u Varaždin, a ta njegova karikirana želja da 'kajka' je bila fantastična i sad ju je čak i dobro uhvatio. Vidim ja da se on tu lomi, da je puno više Varaždinac nego Livnjak. Dala je bio motor tog Varteksa. Praktički, mi smo iz treće lige raspadom Jugoslavije ušli u prvu. Dala je bio taj motor, uz Beseka drugi kapetan naše momčadi i zaista je nas klince vodio na 'joystick'. Tehnički je bio jako dobar igrač - prisjetio se Krznar.

Varteks je tih godina bio izuzetno jak, na čelu s legendarnim predsjednikom kluba Anđelkom Herjavcem složena je momčad koju su činili sjajni igrači poput Dalića, Krznara, Beseka, Toplaka, Mrmića, Balajića, Vugrinca, Mumleka, Štefulja...