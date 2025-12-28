Španjolci upali u euforiju zbog Gvardiola, ubrzo im je stigao jasan odgovor

Španjolski mediji ovih su dana izazvali euforiju među navijačima Barcelone informacijom da katalonski div sljedećeg ljeta želi dovesti Joška Gvardiola u svoje redove.

Gvardiol je u Manchester City stigao u ljeto 2023. iz RB Leipziga za 90 milijuna eura, čime je postao najskuplji branič u povijesti nogometa. Hrvatski reprezentativac vrlo se brzo nametnuo kao jedan od ključnih igrača momčadi Pepa Guardiole i pokazao se kao pun pogodak.

Alarm u Manchester Cityju je upalila informacija iz Barcelone, u kojoj se Gvardiol nalazi iznimno visoko na listi želja. Katalonci žele dodatno ojačati obranu, a u potrazi su za stoperom s izraženom lijevom nogom, profilom koji savršeno odgovara hrvatskom reprezentativcu.

Ipak, jasno je da bi realizacija takvog transfera bila iznimno zahtjevna. Gvardiol s Cityjem ima ugovor do ljeta 2028. godine, a u klubu trenutačno uopće ne razmišljaju o njegovoj prodaji. Nekolicina engleskih medija je odmah nakon španjolskih izvještaja izvijestilo o tome da je City Barceloni vrlo brzo odgovorio na interes, šaljući poruku da prodaja Gvardiola nije opcija.

Prema dostupnim informacijama iz engleskih medija, City se želi dodatno zaštititi od interesa Barcelone i drugih europskih velikana te već priprema novi ugovor za hrvatskog braniča. Plan je produžiti suradnju do ljeta 2030. godine, uz znatno poboljšane financijske uvjete, kako bi Gvardiol ostao jedan od nositelja momčadi i u godinama koje dolaze.

Gvardiol je u dosadašnjem dijelu sezone upisao 23 nastupa, postigao dva pogotka i dodao pet asistencija. Među najboljima je bio i u posljednjem prvenstvenom susretu protiv Nottingham Foresta, u kojem je Manchester City slavio 2:1, a upravo je hrvatski reprezentativac asistirao za drugi pogodak svoje momčadi.