Čale: S Lukom igram od 15. godine, njega i Ćorluku vozio sam svaki dan

Hrvoje Čale, nekadašnji branič zagrebačkog Dinama, nije puno dvojio tko je po njemu broj jedan – Luka Modrić.

– Poznajem ga od 15. godine, kad je došao u Dinamo iz Zrinjskog. Igrali smo zajedno u starijim pionirima i kadetima Dinama, ali i u zaprešićkom Interu, one godine kada nas je Dinamo posudio, zajedno s Ćorlukom.

Nas trojica uvijek bismo zajedno putovali u Zaprešić na treninge. Ja sam vozio jer sam jedini imao automobil. Ti dani u Zaprešiću bili su dobri. Normalno smo prihvatili činjenicu da smo s 18 godina otišli na posudbe. Jer, u Interu smo igrali u prvoj postavi, a u Dinamu je tada bila jaka konkurencija na našim pozicijama – istaknuo je Čale.

Nakon samo tri mjeseca vratio se u Dinamo.

– U zimskoj stanci vratili smo se Modrić i ja te odigrali Ligu za ostanak. Da smo ostali, Inter bi možda bio prvak Hrvatske – istaknuo je Hrvoje, koji je u Dinamu igrao do 2008. godine, a onda je otišao u Trabzonspor.

– U Turskoj sam možda igrao najbolji nogomet. Osvojili smo Kup i Super kup. Zadnju godinu uzeli smo i prvenstvo, ali nikad to nije do danas službeno potvrđeno. Bez obzira na to što je klub sljedeće sezone igrao Ligu prvaka. Jedini problem je što je Trabzon jako udaljen od svega. Istanbul nam je bio tek na pola puta. S druge strane to je bio grad idealan za profesionalnog nogometaša. Jer, u tom gradu možeš razmišljati samo o nogometu i ni o čemu drugome – rekao je Čale.

Iz Turske odlazi u njemački Wolfsburg gdje se nije puno naigrao.

– Odigrao sam u dvije sezone samo jednu utakmicu. Jedno vrijeme bio sam ozlijeđen, a kada sam bio spreman, Felix Magath, tadašnji trener, nije mi davao priliku. Tako da sam uglavnom samo trenirao. Da sam barem dobio priliku odigrati tri, četiri utakmice u nizu. Uvjeren sam da bih napravio dobar posao u Njemačkoj. Ovako, otišao sam u Belgiju, u Beveren. Tamo sam puno igrao, bilo mi je super jer su mi svi veći gradovi poput Pariza.

Iz Belgije odlazi u ljubljansku Olimpiju, da bi karijeru završio u zaprešićkom Interu prošle sezone.

– Što se tiče igranja, mislim da je to završena priča. To možda i ne bi bila moja odluka, ali dogodio se poziv Igora Bišćana. Pitao me želim li mu biti pomoćni trener u Olimpiji. Malo sam razmišljao o toj njegovoj ponudi i rekao sam – zašto ne. Idem probati taj jedan novi put. Imam B, a u svibnju ću polagati za A licenciju – istaknuo je Čale.

Kako je s klupe gledati dojučerašnje suigrače?

– Čudno. Nije lako biti trener. Puno je lakše biti samo igrač.

S Olimpijom ste kao igrač osvojili slovensko prvenstvo. Možete li osvojiti kao trener?

– Nadam se. Borimo se s Mariborom koji nakon 18 kola ima tri boda više. Pokušat ćemo osvojiti domaći kup – istaknuo je Čale.

Reprezentacija na SP-u?

– Volio bih da ova generacija napravi nešto veliko, ponajviše zbog mojih dobrih prijatelja, Luke i Mandže. Imamo ekipu za velike stvari – zaključio je Čale.

IZBOR:

1. Luka Modrić (Real Madrid) 10

2. Mario Mandžukić (Juventus) 9

3. Ivan Rakitić (Barcelona) 8

4. Mateo Kovačić (Real Madrid) 7

5. Danijel Subašić (Monaco) 6

6. Marko Rog (Napoli) 5

7. Ivan Santini (Caen) 4

8. Ante Mitrović (Beşiktaş) 3

9. Šime Vrsaljko (Atletico) 2

10. Franko Andrijašević (Gent) 1