Bivši UFC-ov borac (29) poginuo nakon što ga je udario autobus. Iza sebe je ostavio ženu i sina

Strašne vijesti stiže iz Brazila, nekadašnji UFC-ov borac i aktivni član postave Ares FC-a, Brazilac Felipe Colares (29) poginuo je u prometnoj nesreći. Nakon što se vraćao s treninga udario ga je autobus u Rio de Janeiru. Hitna pomoć je ubrzo stigla na mjesto nesreće, međutim Colares se nije uspio izvući i preminuo je od posljedice ozljeda.

Iza sebe je ostavio suprugu i šestomjesečnog sina, a tri godine imao je ugovor s UFC-om i borio se šest puta u najnižoj perolakoj kategoriji. U karijeri ima ukupno 16 profesionalnih MMA borbi, a iz UFC-a je otpušten 2022. godine poslije drugog uzastopnog poraza sa omjerom dvije pobjede i četiri poraza.

Ranije ove godine vratio se borilačkom sportu i to pobjedom u debitantskom nastupu u francuskom Ares FC-u, no to mu je nažalost bio posljednji meč u karijeri.