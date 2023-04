VIDEO Jednom od najpopularnijih UFC boraca prijeti osam godina zatvora, pogledajte zašto

Bivšem UFC-ovom borcu Nateu Diazu, mlađem od dvojice opasne Stocktonske braće, mogla bi biti izrečena kazna od čak osam godina zatvora zbog incidenta u New Orleansu kada je gušenjem uspavao muškarca na ulici. Na društvenim mrežama pojavile su se snimke nakon borilačkog događanja, na kojem je Diaz izazvao kaos i bocom gađao goste. Policija je izdala nalog za uhićenje 38-godišnjeg borca.

S ovim incidentom u pitanje dolazi predstojeći boksački meč protiv influencera Jakea Paula u kolovozu, što bi trebala biti Diazova prva borba nakon isteka ugovora s UFC-om u listopadu prošle godine. Osim kazne od osam godina zatvora, koje može pratiti i rad u društvenu korist, u Louisiani može mu biti i izrečena kazna od 2000 dolara.

Former UFC Superstar Nate Diaz catches some dude in a Ninja Choke and puts him to Sleep during a Street Fight last night...

