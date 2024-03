Bivši igrač opleo po Hrvatu: Apsolutna je katastrofa! Lik je asocijalan i nesiguran u sebe

Bivši njemakčki nogometaš, Max Kruse (35), odlučio je obruštiti se na još jednog poznatog trenera. Nakon što je prije nekoliko tjedana u epizodi podcasta "Flatterball" uputio oštre kritike na račun bivšeg izbornika njemačke, Joachima Lowa, njegovim zamjerkama nije umaknuo niti bivši hrvatski reprezentativac i trener Wolfsburga, Niko Kovač.

Kruse je u svojevremeno nastupao za njemačku reprezentaciju (12 nastupa, četiri pogodtka) te niz bundesligaša: Werder, Borussiju Monchengladbach, Freiburg, Union Berlin, Wolfsburg. "Zapravo sam imao samo jedan primjer trenera za kojega bih mogao reći - apsolutna katastrofa u smislu karaktera. Niko Kovač", rekao je bivši nogometaš.

Kruse i Kovač znaju se iz svlačionice Wolfsburga. Nijemac je tamo igrao do 2022. godine, kada je ugovor raskinut na zahtjev Krusea. "Niko ima poseban način 'nabrijavanja' momčadi. Otpočetka želi svima dati do znanja da je on ultimativni vođa u svlačionici. U svim klubovima u kojima je radio, prvo bi 'udario' na igrača kojega je smatrao za lidera momčadi. U Monacu je to bio kapetan Wissam Ben Yedder, u Eintrachtu Alex Maier, a u Bayernu Thomas Müller. Sve su to bili vrhunski i nadasve samouvjereni nogometaši", rekao je Kruse.

"Je li toliko sebičan? Nezadovoljan sobom? Ili toliko nesiguran u sebe? Slutio sam problem s Kovačem i na dan kada je potpisao ugovor s Wolfsburgom kontaktirao sam svog agenta da razgovara s tadašnjim sportskim direktorom kluba. Dobio sam zadovoljavajući odgovor: 'Pričao sam s Nikom. On računa na tebe!'", ispričao je bivši nogometaš razmišljajući o Kovačevoj motivaciji i razlozima ovakvog ponašanja pa dodao kako su problemi počeli nakon priprema:

"Prema mojim standardima dobro sam odradio pripreme i dosegao natjecateljsku razinu forme, a onda me tjedan dana nakon zatvaranja prijelaznog roka pozvao Kovač i rekao: 'Max, ne doprinosiš momčadi. Ne računam više s tobom.' Prvo što sam pomislio bilo je: Koliko je lik asocijalan!"

