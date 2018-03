Bivši dinamovac odbio Prosinečkog! Hoće li igrati za Hrvatsku?

U srpnju prošle godine Jozo Šimunović, igrač Celtica, odlučio je da će igrati za reprezentaciju BiH. Svoju odluku obrazložio je tako da je dugo i strpljivo čekao poziv među vatrene, a da on nikako nije stizao, pa je odlučio da će igrati za 'zmajeve'.

- Rođeni sam Zagrepčanin, ali su mu roditelji iz Jajca te imam uvjete za igranje za BIH. Izbornik Baždarević me nazvao, lijepo smo razgovarali i donio sam odluku, rekao je tada Šimunović, ali u međuvremenu nije dočekao debi za reprezentaciju susjedne države.

BiH je nedavno preuzeo Robert Prosinečki koji je na popis za utakmice protiv Bugarske i Senegala stavio Jozu Šimonovića. No, ovaj ga je danas odbio, a mediji u BiH ne znaju zbog čega.

Ni samom Prosinečkom izgleda nije jasno.

- Ne znam razlog zbog kojeg Šimunović nije odazvao pozivu, to vam može reći samo on. Samo mi je rekao da ne želi igrati za Bosnu i Hercegovinu i to je to. Ako ne osjeća potrebu, onda neka i ne igra. Nikoga neću moliti, umoran sam već od moljenja, rekao je za Prosinečki za SportSport.ba.

Naravno, odmah su se pojavile priče da postoji mogućnost da je dobio mig iz HNS-a. S obzirom na to da nije debitirao za BiH, teoretski bi Šimunović ipak mogao igrati za Hrvatsku. Naravno, pod uvjetom da izbornik i ljudi u Savezu osjećaju potrebu za tim...