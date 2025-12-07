Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 24
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
DOŠLO JE DO PROMJENE

Vatreni će prije SP-a igrati još jednu utakmicu u Hrvatskoj? Evo kakav je plan

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
07.12.2025.
u 09:01

Iako se prvotno planiralo da će Hrvatska posljednje provjere pred Svjetsko prvenstvo 2026. odraditi na američkom kontinentu, došlo je do preokreta. Izbornik Zlatko Dalić odlučio je da će Vatreni obje utakmice odigrati na domaćem terenu

Hrvatska nogometna reprezentacija promijenila je plan završnih priprema za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Prema napisima Sportskih novosti, Izbornik Zlatko Dalić donio je odluku da se obje prijateljske utakmice uoči odlaska na sjevernoamerički kontinent odigraju u Hrvatskoj, umjesto prvotnog plana koji je uključivao i jednu utakmicu na američkom tlu. Ova vijest zasigurno će oduševiti domaće navijače koji će imati dvostruku priliku ispratiti vatrene na veliki turnir.

Središte završnih priprema bit će Rijeka, gdje će reprezentacija boraviti i trenirati na stadionu Rujevica. Upravo je na Rujevici planiran i prvi od dva dvoboja, protiv jake reprezentacije Belgije krajem svibnja ili početkom lipnja 2026. Dok je taj suparnik potvrđen, Hrvatski nogometni savez sada traži drugog protivnika za oproštajnu utakmicu. Kao kandidati spominju se Austrija i Slovenija, a grad domaćin tog susreta bit će naknadno određen.

Ova promjena ne znači da će Vatreni preskočiti put u SAD prije turnira. Već su dogovorene dvije jake provjere u ožujku 2026. u Orlandu, gdje će Hrvatska 27. ožujka igrati s Kolumbijom, a tri dana kasnije, 30. ožujka, slijedi spektakl protiv Brazila. Te utakmice potvrđuju i ogroman respekt koji Hrvatska uživa, što se vidjelo i tijekom ždrijeba u Washingtonu, gdje su mnoge delegacije istaknule kako su upravo Vatrene željeli izbjeći u skupini.

Paralelno s utakmicama, vodstvo HNS-a na čelu s predsjednikom Marijanom Kustićem radi i na logistici za prvenstvo. U najuži izbor za kamp Vatrenih ušle su tri destinacije: Toronto, Dallas i Washington. Djelatnici Saveza uskoro će obići predložene lokacije s hotelima i terenima kako bi se donijela konačna odluka o tome gdje će biti dom Hrvatske na Svjetskom prvenstvu.
Ključne riječi
SP 2026. Vatreni hrvatska nogometna reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja