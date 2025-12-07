Vatreni će prije SP-a igrati još jednu utakmicu u Hrvatskoj? Evo kakav je plan

Hrvatska nogometna reprezentacija promijenila je plan završnih priprema za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Prema napisima Sportskih novosti, Izbornik Zlatko Dalić donio je odluku da se obje prijateljske utakmice uoči odlaska na sjevernoamerički kontinent odigraju u Hrvatskoj, umjesto prvotnog plana koji je uključivao i jednu utakmicu na američkom tlu. Ova vijest zasigurno će oduševiti domaće navijače koji će imati dvostruku priliku ispratiti vatrene na veliki turnir.

Središte završnih priprema bit će Rijeka, gdje će reprezentacija boraviti i trenirati na stadionu Rujevica. Upravo je na Rujevici planiran i prvi od dva dvoboja, protiv jake reprezentacije Belgije krajem svibnja ili početkom lipnja 2026. Dok je taj suparnik potvrđen, Hrvatski nogometni savez sada traži drugog protivnika za oproštajnu utakmicu. Kao kandidati spominju se Austrija i Slovenija, a grad domaćin tog susreta bit će naknadno određen.

Ova promjena ne znači da će Vatreni preskočiti put u SAD prije turnira. Već su dogovorene dvije jake provjere u ožujku 2026. u Orlandu, gdje će Hrvatska 27. ožujka igrati s Kolumbijom, a tri dana kasnije, 30. ožujka, slijedi spektakl protiv Brazila. Te utakmice potvrđuju i ogroman respekt koji Hrvatska uživa, što se vidjelo i tijekom ždrijeba u Washingtonu, gdje su mnoge delegacije istaknule kako su upravo Vatrene željeli izbjeći u skupini.

Paralelno s utakmicama, vodstvo HNS-a na čelu s predsjednikom Marijanom Kustićem radi i na logistici za prvenstvo. U najuži izbor za kamp Vatrenih ušle su tri destinacije: Toronto, Dallas i Washington. Djelatnici Saveza uskoro će obići predložene lokacije s hotelima i terenima kako bi se donijela konačna odluka o tome gdje će biti dom Hrvatske na Svjetskom prvenstvu.