Ćiro briljirao, pogledajte što je rekao o Mamiću, Šukeru, Titu...

Legendarni trener Miroslav Ćiro Blažević bio je gost Večernjeg TV-a u kojem je govorio o brojnim temama – Zdravku Mamiću, Davoru Šukeru, Dinamu, hrvatskoj reprezentaciji, ali i otkrio kako je Titov sat darovao Milanu Bandiću.

– Mamić je gospodar, možemo se svi postaviti na glavu. On nije samo gospodar u nogometu, on komandira i državom, na sramotu Vlade. Ignorirao me kad sam bio u formi i nije mi dao da budem pokraj njega. I zato sam izmislio frazu: ''Mamiću, ja sam tebi mladost učinio sretnom, a ti meni starost nesretnom.'' On je pametniji od svih, "prokužio" je zakone. Ni Plenković mu nije mogao ništa, a želio je – rekao je Ćiro, pa prokomentirao optužnice:

– To je sve folklor, ispostavit će se da od toga neće biti ništa.

O Modriću i Lovrenu je rekao:

– Hrvatsko sudstvo je folklor i zato nitko ne vjeruje u njega.

