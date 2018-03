Zvijezda odbila Prosinečkog, neće više igrati za reprezentaciju!

Roberta Prosinečkog uskoro očekuju novi izazovi na klupi reprezentacije BiH. Za dva tjedna na rasporedu je prijateljska utakmica protiv Bugarske, a četiri dana poslije protiv Senegala.

No, uoči tih susreta važnija je tema bila mogući povratak Senada Lulića, jednog od njihovih najboljih igrača, u reprezentaciju. prosinečki i Edin Džeko krenuli su u akciju nagovaranja, ali od toga neće biti ništa.

BiH mediji pišu kako je Lulić odbio mogućnost povratka u reprezentaciju, a to je djelomično potvrdio i Prosinečki.

- Senad me trebao nazvati kako bismo se našli i razgovarali, ali nije me nazvao. Ne znam što da kažem i zaključim nakon toga. Da ima nekih šansi da se vrati u reprezentaciju, on bi se vjerojatno pojavio na razgovoru, ali opet ne znam... Jedino što mogu reći jest da nismo razgovarali, rekao je Prosinečki, a prenosi sportsport.ba.

Lulić se od dresa reprezentacije oprostio u prosincu kada je poslao otvoreno pismo.

"Životne odluke se nikada ne donose preko noći, pogotovo kada je riječ o ljubavi, kao što je moja ljubav prema Bosni i Hercegovini i dresu zemlje koju volim. Međutim, vrijeme je za 'zbogom' - pisao je tada Lulić.