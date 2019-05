Bišćan: Imat ćemo šanse u finalu protiv Dinama

Taktička formacija u derbiju 5-4-1, u prijevodu “jao onome tko prijeđe centar”, i to na svom terenu – kukavičluk ili legitiman izbor? Od raspucanog stroja koji u razmaku od tri kola dva suparnika dobije s ukupnih 14:0 do ziheraškog nastupa bez ijedne velike prilike... Je li mogla drukčije odigrati Rijeka derbi s Dinamom (0:0) koji, kako se najavljivalo, više ni o čemu nije odlučivao budući da je prvenstvo riješeno? To je već teza s kojom se Rijekin trener Igor Bišćan neće složiti...

– Bila je to prava natjecateljska utakmica, a najavljivala se kao netipična, kao da je nevažno što će se događati. Nama je svaki bod bitan i u tom mi kontekstu nije jasno kako je se tako može doživljavati.

Jasno je o čemu Bišćan govori – dok god ne osigura drugo mjesto, Rijeka si ne može priuštiti luksuz prosipanja bodova, a čekaju je još teške tri utakmice – Osijek, Lokomotiva i Slaven Belupo.

Publika je nakon plave dominacije i susreta bez golova možda napustila Rujevicu prazna, ali ima razloga i za zadovoljstvo...

– Mi smo ove sezone uspjeli ostati s Dinamom u egalu. U četiri utakmice jednom smo pobijedili i dvaput odigrali neodlučeno, mislim da to nije mala stvar protiv ovakvog Dinama.

Na klupi su ostali razigravač Murić te jedini raspoloživi (Raspopović je ozlijeđen, op. a.) strijelci protiv Dinama ove sezone Čolak i Acosty. Teoretski, da je krenuo sa svom trojicom i žrtvovao nešto od ofenzive, Bišćan bi počinio harakiri protiv sastava koji je ove sezone zabio 28 golova u 16 europskih utakmica, a stigao je s namjerom osvojiti Rujevicu.

– Da, to bi bilo jako riskantno. Mislim da bismo više izgubili nego što bismo dobili.

Složio se s trenerom i odlični vratar Sluga.

– Riskirali smo na Poljudu pa ste vidjeli kako je završilo. Tjedan dana nismo izlazili iz kuće!

Je li realno očekivati bitno drukčiju taktiku u finalu Kupa 22. svibnja u Puli? Nije, mada je Bišćan svjestan:

– Teško ćemo 120 minuta zadržati rezultat 0:0. Šansu ćemo imati samo ako zadržimo punu koncentraciju u obaveznoj igri.

Po onoj da se finala ne igraju, nego osvajaju, Rijeka će morati pokazati puno više u trenucima kad oduzme loptu, jer za to ima prostora, koliko god se Dinamo dobro zatvarao. A u svakom slučaju je dobitak za momčad i trenera da su spoznali da znaju sačuvati mrežu i da nisu jednodimenzionalna momčad. Posebno će to biti važno kad dođu europski dvoboji. Dok god je Dinamo toliko jak kao sada s Bjelicom, Rijeci je što dulji ostanak u Europi nasušno potreban da drži sezonu živom.

Zadrži li u posljednja tri kola sedam bodova prednosti pred Osijekom i Hajdukom, Rijeka će i nakon tako turbulentne sezone s prvom promjenom trenera nakon više od pet godina, šokantno ranim ispadanjem iz Europe i prodajom važnih igrača (Bradarić, Zuta, Heber) ostvariti više nego lani kad nije igrala finale Kupa, te i petu sezonu u nizu završiti na jednom od prva dva mjesta. Ako je Dinamo Bayern HNL-a, Rijeka je njegova Borussia, prva pratilja i jedina natjecateljska prijetnja. Kolika, to ipak ovisi o Dinamu.

